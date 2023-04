Primeres paraules de Marta Riesco després de la ruptura: “Ho he perdut tot”

Marta Riesco i Antonio David Flores han trencat una relació que ha estat envoltada de rumors de crisi des del principi. La tertuliana de televisió va ser l’encarregada d’anunciar la decisió en un story d’Instagram que va evidenciar que les coses entre ells han acabat molt malament, tenint en compte que va deixar anar una clatellada molt gratuïta cap a la filla del seu ex: “Rocío Flores, espero que estiguis contenta perquè has aconseguit el que volies”. Davant d’aquesta bomba, la premsa del cor s’ha centrat en intentar conèixer tots els detalls d’una separació anunciada.

Sense nòvio i sense feina, Marta Riesco no travessa una bona època i així ho ha fet saber als seguidors que s’han connectat al vídeo en directe que ha fet a través del seu perfil de Twitch: “Ho he perdut tot i no sé com recuperar la meva vida i la llum que tenia. La meva feina era el que més feliç em feia en aquesta vida. No he decaigut malgrat tots els cops que m’han donat. He tingut moments complicats, però sempre he estat dura i he tirat endavant”.

“Ara mateix estic centrada en mi i en trobar sentit a tot el que està passat. Estic fent coses que crec que són bones per a mi en aquests moments que em van bé per a la meva ment. El que més li fot a la gent és que tiris endavant perquè, a vegades, sembla que vulguin que t’enfonsis“, lamenta.

Marta Riesco reconeix que travessa una mala època | Twitch

Marta Riesco diu que posarà tot de la seva part per demostrar que és bona periodista i que es mereix una altra oportunitat a televisió: “Estic fotuda, és clar que estic fotuda. De fet, ho estic molt perquè sembla que tot em passa a mi. He perdut la meva carrera, la meva professió… ho he perdut tot. És dur aixecar-te i saber en què et trobes en un moment dolent quan no saps ben bé per què ha passat”.

Primeres paraules d’Antonio David Flores després de la ruptura

Antonio David Flores, per la seva banda, ha trencat el seu silenci però sense donar gaires detalls sobre la ruptura en si. El que ha volgut és deixar clar que la situació no és fàcil per a ell: “Aquesta setmana ha estat una mica complicada, no ha estat fàcil per a mi. He necessitat uns dies per recompondre’m de tot el que m’ha passat i, òbviament, no puc tenir la meva millor cara. Parlaré de la Marta? No ho sé, depèn de si em trobo amb ganes de fer-ho o no”.