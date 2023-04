Primeras palabras de Marta Riesco después de la ruptura: «Lo he perdido todo»

Marta Riesco y Antonio David Flores han roto una relación que ha estado rodeada de rumores de crisis desde el principio. La tertuliana de televisión fue la encargada de anunciar la decisión en un story de Instagram que evidenció que las cosas entre ellos han acabado muy mal, teniendo en cuenta que soltó un zasca muy gratuito hacia la hija de su ex: «Rocío Flores, espero que estés contenta porque has conseguido lo que querías». Ante esta bomba, la prensa del corazón se ha centrado en intentar conocer todos los detalles de una separación anunciada.

Sin novio y sin trabajo, Marta Riesco no atraviesa una buena época y así lo ha hecho saber a los seguidores que se han conectado al video en directo que ha hecho a través de su perfil de Twitch: «Lo he perdido todo y no sé cómo recuperar mi vida y la luz que tenía. Mi trabajo era lo que más feliz me hacía en esta vida. No he decaído a pesar de todos los golpes que me han dado. He tenido momentos complicados, pero siempre he sido dura y he tirado adelante».

«Ahora mismo estoy centrada en mí y en encontrar sentido a todo el que está pasado. Estoy haciendo cosas que creo que son buenas para mí en estos momentos que me van bien para mi mente. Lo que más le jode a la gente es que tires adelante porque, a veces, parece que quieran que te hundas«, lamenta.

Marta Riesco reconoce que atraviesa una mala época | Twitch

Marta Riesco dice que pondrá todo de su parte para demostrar que es buena periodista y que se merece otra oportunidad en televisión: «Estoy jodida, está claro que estoy jodida. De hecho, lo estoy mucho porque parece que todo me pasa a mí. He perdido mi carrera, mi profesión… lo he perdido todo. Es duro levantarte y saber que te encuentras en un momento malo y que no sabes muy bien por qué ha pasado».

Primeras palabras de Antonio David Flores después de la ruptura

Antonio David Flores, por su parte, ha roto su silencio pero sin dar muchos detalles sobre la ruptura en sí. Lo que ha querido es dejar claro que la situación no es fácil para él: «Esta semana ha sido un poco complicada, no ha sido fácil para mí. He necesitado unos días para recomponerme de todo el que me ha pasado y, obviamente, no puedo tener mi mejor cara. ¿Hablaré de Marta? No lo sé, depende de si me encuentro con ganas de hacerlo o no».