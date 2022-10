María León: “He estat detinguda il·legalment i he patit lesions”

María León vol demostrar que tot el que s’ha publicat sobre ella recentment és mentida i és per això que ha iniciat el procediment legal per denunciar oficialment haver estat víctima d’abús policial. Cal recordar que l’actriu va ser detinguda el passat 1 d’octubre després que, presumptament, agredís un agent de policia a Sevilla.

Va dir-se que la germana de Paco León i un grup d’amics van veure que la policia multava un home per anar borratxo en bicicleta i que van reaccionar violentament. En demanar-los que s’identifiquessin, ella no duia el DNI a sobre i hauria estat per això que li haurien demanat que entrés al cotxe policial perquè els acompanyés a comissaria. Els amics, indignats, l’haurien ajudat a escapar del cotxe i ella hauria aprofitat per donar un cop de puny a l’agent.

Primera imatge de María León després de la detenció | Telecinco

Ràpidament María León va negar que els fets haguessin succeït així, fins al punt d’assegurar que la història era totalment a l’inrevés i que havia estat ella la víctima d’abús policial: “Nego haver agredit ningú, però sí que he de denunciar haver estat víctima d’un abús policial a Sevilla. El cas està en mans dels meus advocats i des d’aquest moment poso tota la meva confiança en la justícia”.

Doncs bé, la revista Semana ha pogut saber que, efectivament, l’intèrpret ha interposat una demanda contra el cos policial. Els acusa de detenció il·legal, lesions i un delicte contra la integritat moral. Amb això intenta demostrar que no va negar els fets simplement per netejar la seva imatge pública, sinó que ho pot demostrar en un jutjat. Que els acusi de lesions vol dir que va ser ella qui va rebre alguna mena de cop, així que torna a insistir en què els fets no s’han explicat tal com van succeir.

Paco León es pronuncia sobre la detenció i denúncia de la germana

El seu germà, el també actor i director Paco León, ha assegurat que confia en la versió de la germana: “María està bé. Els advocats ens han recomanat que no parlem gaire més sobre el tema i que és millor deixar-ho tot en mans de la justícia. A més a més que crec que el comunicat que ha emès és molt clar. Confio en què tot es pugui aclarir i ja està, almenys que ella pugui defensar-se perquè no s’ha respectat el principi de presumpció d’innocència i s’han publicat coses que no s’haurien d’haver publicat”.