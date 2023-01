Malú ignora Albert Rivera en el resum de l’any i tornen els rumors de crisi

Malú ha donat la benvinguda a l’any nou amb una reflexió que ha compartit en el seu perfil d’Instagram. El 2022 ha estat molt important i especial per a ella, tenint en compte que ha estat l’any en què ha tornat als escenaris després d’uns anys de baixa. No tot ha estat de color de rosa, el que també confessa en aquest escrit que ha cridat molt l’atenció. I no només perquè se sinceri, sinó per haver obviat el paper de la seva parella en tots aquests mesos. No menciona l’Albert Rivera ni tan sols de passada, el que fa sospitar que les coses entre ells no van tan bé com semblaven. És cert que sempre han estat molt hermètics, però per què l’ha ignorat en aquest resum?

La cantant ha començat aquest balanç amb el record de l’inici de l’any passat, quan es mostrava molt emocionada per tot el que l’esperava: “En certa manera vaig mentir una mica i vaig eludir una part. Sentia emoció, sí, però també tenia molta por a enfrontar-me a un escenari i a no estar preparada. Ho vaig passar realment malament. Tan malament que els dies van passar volant i, quan em vaig voler adonar, ja estava allà. En una mil·lèsima de segon vaig tornar a respirar, només amb una mil·lèsima de segon vaig tornar a sentir-me plena i només vaig haver de deixar-me portar per treure’m totes les pors del cap. Vaig tornar al meu lloc, al meu hàbitat. El meu cos ho sabia, però al meu cap li costava més”.

Malú no parla d’Albert Rivera en l’anàlisi de l’any | Instagram

Malú es prepara per a un 2023 en el que sap que té batalles a lluitar

Allà va començar una de les gires més especials per a elles, en la que diu que ha gaudit de cada segon i de cada concert: “He après a col·locar les expectatives allà on han d’estar, a la brossa. Aquest, per mi, ha estat un any meravellós d’absolut aprenentatge i pau. Un any en el que m’he preocupat per mi, per les meves pors. En el que he après que només tu pots boicotejar-te i que no hi ha res més important que viure en pau amb tu mateix perquè tot flueixi”.

De qui sí que ha parlat ha estat de la seva filla, Lucía, a qui va tenir amb Albert Rivera: “Tinc una filla sana i feliç, l’oportunitat d’expressar-me amb la meva música, amics que m’estimen i una família increïble a la que resumeixo millor anomenant-la tribu”. De la seva parella, ni tan sols una menció.

Malú, contenta amb el seu 2022 | Instagram

Malú diu que acomiada el 2022 amb llàgrimes d’emoció per tot el que li ha ensenyat i per tot el que ha viscut. I com inicia l’Any nou? “Amb por” perquè sap que encara té batalles per lliurar, però “amb força, ganes i serenitat”.