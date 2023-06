Preocupació per Madonna, ingressada a l’UCI tota la setmana

Madonna ha estat ingressada a l’hospital i, des de fa dies, està rebent atenció mèdica a l’UCI. Així ho acaba d’anunciar el seu mànager, un representant que ha explicat què ha causat aquest problema de salut que la força a suspendre l’inici de la seva gira: “El dissabte 24 de juny, Madonna va desenvolupar una infecció bacterial greu que l’ha tingut diversos dies ingressada a l’UCI. La seva salut està millorant, però continua rebent atenció mèdica. S’espera que es recuperi totalment. En aquests moments, hem d’aturar tots els seus compromisos, el que inclou la gira. Compartirem més detalls amb vosaltres tan aviat com els tinguem, el que inclou la nova data d’inici de la gira i dels concerts reprogramats”.

La notícia ha preocupat moltíssim els seus fans, que han pogut saber gràcies a diversos mitjans nord-americans que membres del seu equip van trobar-la inconscient a casa. Hauria estat en aquell moment que l’haurien traslladat a l’hospital d’urgència, on haurien sabut que ha estat infectada per culpa d’un bacteri que no s’ha especificat. Caldrà esperar per conèixer més detalls de què és exactament el que li ha passat i com va trobant-se, una evolució que serà molt demanada ara que se sap que ha estat molt malalta.

Madonna, ingressada a l’hospital | Instagram

Madonna, forçada a posposar l’inici de la gira per problemes de salut

Madonna havia d’iniciar la gira el pròxim 15 de juliol al Canadà, però aquest concert inaugural haurà d’esperar que es recuperi i torni a agafar forces després d’aquest ingrés hospitalari i totes les seqüeles que pugui deixar-li la infecció. La idea és que celebri els 40 anys de carrera amb més de 84 actuacions arreu del món inclosa Barcelona.

Madonna estava preparada per a la gira | Instagram

En l’última publicació que havia fet a Instagram, ella mateixa reconeixia que tenia ganes de la gira i que notava una “calma abans de la tempesta”, que es diu. El que no s’esperaria era que realment arribés una turbulència que ha acabat afectant els seus plans.