Luis Miguel ha estat ingressat en un hospital de Nova York, un problema de salut que ha preocupat els seguidors del cantant. Les revistes publiquen detalls de l’operació “delicada” a la que ha estat sotmès, una intervenció que hauria estat complicada. Afortunadament, però, també s’ha filtrat a la premsa que la seva evolució estaria sent “plenament favorable“.
La revista Semana comparteix en portada aquesta informació. A MSN Noticias coincideixen que l’artista està en observació mèdica per culpa d’uns problemes cardíacs i quadra amb la tria del centre hospitalari on es troba, un dels referents en cardiologia. La intervenció hauria anat segons el previst i els metges es plantegen donar-li l’alta aquesta mateixa setmana, així que no seria un problema de salut tan greu com se sospitava.
Tots els rumors sobre els problemes de salut de Luis Miguel
Les últimes setmanes, el cantant de La incondicional ha estat protagonista de titulars escandalosos sobre el seu estat de salut. Luis Miguel, de 56 anys, va haver de desmentir que havia estat ingressat el passat mes de maig en un comunicat que ara queda en entredit. Ja havia estat malalt llavors i havia volgut desmentir-ho per calmar els fans?
En aquell moment, va assegurar que tot eren fake news i que es trobava amb un estat de salut “òptim“: “Agraïm l’estima i la preocupació de sempre, però els demanem que s’informin exclusivament a través dels canals oficials”.
Els fans han omplert les seves xarxes de missatges d’ànims, davant de tot això, i confien que es trobi bé i tot quedi en un ensurt que puguin controlar-li els metges sense més afectació en el seu futur. Amb més de 100 milions de discos venuts a tot el món, el seu estil i la seva inconfusible veu ha enamorat fans d’arreu. El sol de México és considerat com un dels cantants més exitosos des que comencés en la música amb només 12 anys. D’aquesta trajectòria precoç podem recordar, per exemple, que va guanyar el seu primer premi Grammy quan era encara un adolescent. Tota una vida dedicada a la música que li ha aportat fama, diners i també una vida plena d’aplaudiments.