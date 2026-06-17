El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Luis Miguel, ingressat a l’hospital després d’una operació “delicada”
  • CA
  • Barcelona
  • Girona
  • Lleida
  • Tarragona
  • Tortosa
  • Mataró
  • Vic
  • Vilafranca del Penedès
  • Vilanova i la Geltrú
  • La Seu d'Urgell
  • Puigcerdà
  • Figueres
  • Gandesa
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Sant Carles de la Ràpita
  • Sant Cugat del Vallès
  • Terrassa
  • Sabadell
  • Granollers
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
17/06/2026 11:08

Luis Miguel ha estat ingressat en un hospital de Nova York, un problema de salut que ha preocupat els seguidors del cantant. Les revistes publiquen detalls de l’operació “delicada” a la que ha estat sotmès, una intervenció que hauria estat complicada. Afortunadament, però, també s’ha filtrat a la premsa que la seva evolució estaria sent “plenament favorable“.

Et pot interessar

La revista Semana comparteix en portada aquesta informació. A MSN Noticias coincideixen que l’artista està en observació mèdica per culpa d’uns problemes cardíacs i quadra amb la tria del centre hospitalari on es troba, un dels referents en cardiologia. La intervenció hauria anat segons el previst i els metges es plantegen donar-li l’alta aquesta mateixa setmana, així que no seria un problema de salut tan greu com se sospitava.

Luis Miguel, ingressat a l'hospital - Semana
Luis Miguel, ingressat a l’hospital | Semana

Tots els rumors sobre els problemes de salut de Luis Miguel

Les últimes setmanes, el cantant de La incondicional ha estat protagonista de titulars escandalosos sobre el seu estat de salut. Luis Miguel, de 56 anys, va haver de desmentir que havia estat ingressat el passat mes de maig en un comunicat que ara queda en entredit. Ja havia estat malalt llavors i havia volgut desmentir-ho per calmar els fans?

En aquell moment, va assegurar que tot eren fake news i que es trobava amb un estat de salut “òptim“: “Agraïm l’estima i la preocupació de sempre, però els demanem que s’informin exclusivament a través dels canals oficials”.

Luis Miguel, de concert - Europa Press
Luis Miguel ha emmalaltit i es troba a l’hospital | Europa Press

Els fans han omplert les seves xarxes de missatges d’ànims, davant de tot això, i confien que es trobi bé i tot quedi en un ensurt que puguin controlar-li els metges sense més afectació en el seu futur. Amb més de 100 milions de discos venuts a tot el món, el seu estil i la seva inconfusible veu ha enamorat fans d’arreu. El sol de México és considerat com un dels cantants més exitosos des que comencés en la música amb només 12 anys. D’aquesta trajectòria precoç podem recordar, per exemple, que va guanyar el seu primer premi Grammy quan era encara un adolescent. Tota una vida dedicada a la música que li ha aportat fama, diners i també una vida plena d’aplaudiments.

Luis Miguel

Més notícies
Notícia: Luis Miguel, operat d&#8217;urgència per un problema de salut &#8220;molt dolorós&#8221;
Comparteix
L'exitós cantant ha hagut de ser hospitalitzat durant uns quants dies
Notícia: Ágatha Ruiz de la Prada es reconcilia amb Luis Miguel Rodríguez, &#8216;El Chatarrero&#8217;
Comparteix
La relació de la dissenyadora i Luis Gasset "va acabar molt pitjor del que s'ha dit", assegura el periodista
Notícia: Luis Miguel llança el micròfon al cap del tècnic de so després d&#8217;escridassar-lo enmig d&#8217;un concert
Comparteix

Comparteix

Icona de pantalla completa