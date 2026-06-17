Luis Miguel ha sido ingresado en un hospital de Nueva York, un problema de salud que ha preocupado a los seguidores del cantante. Las revistas publican detalles de la operación «delicada» a la que ha sido sometido, una intervención que habría sido complicada. Afortunadamente, sin embargo, también se ha filtrado a la prensa que su evolución estaría siendo «plenamente favorable«.

La revista Semana comparte en portada esta información. En MSN Noticias coinciden en que el artista está en observación médica debido a unos problemas cardíacos y concuerda con la elección del centro hospitalario donde se encuentra, uno de los referentes en cardiología. La intervención habría ido según lo previsto y los médicos se plantean darle el alta esta misma semana, así que no sería un problema de salud tan grave como se sospechaba.

Luis Miguel, ingresado en el hospital | Semana

Todos los rumores sobre los problemas de salud de Luis Miguel

Las últimas semanas, el cantante de La incondicional ha sido protagonista de titulares escandalosos sobre su estado de salud. Luis Miguel, de 56 años, tuvo que desmentir que había sido ingresado el pasado mes de mayo en un comunicado que ahora queda en entredicho. ¿Ya había estado enfermo entonces y había querido desmentirlo para calmar a los fans?

En aquel momento, aseguró que todo eran fake news y que se encontraba en un estado de salud «óptimo«: «Agradecemos el cariño y la preocupación de siempre, pero les pedimos que se informen exclusivamente a través de los canales oficiales».

Luis Miguel ha enfermado y se encuentra en el hospital | Europa Press

Los fans han llenado sus redes de mensajes de ánimo, frente a todo esto, y confían en que se encuentre bien y todo quede en un susto que puedan controlarle los médicos sin más afectación en su futuro. Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, su estilo y su inconfundible voz ha enamorado a fans de todo el mundo. El sol de México es considerado como uno de los cantantes más exitosos desde que comenzó en la música con solo 12 años. De esta trayectoria precoz podemos recordar, por ejemplo, que ganó su primer premio Grammy cuando era aún un adolescente. Toda una vida dedicada a la música que le ha aportado fama, dinero y también una vida llena de aplausos.