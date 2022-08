Lucía Rivera escriu una carta molt dura i sincera al pare biològic

Lucía Rivera va ser una de les primeres influencers en parlar obertament dels problemes de salut mental que travessa. La filla de Blanca Romero va ser adoptada per part de Cayetano Rivera quan aquest va casar-se amb l’actriu, un home que ha exercit de pare i que ha estat present en la seva vida també després de la separació. Ara bé, ella no oblida que té un pare biològic per allà del que mai no ha sabut res. Avui li ha volgut dirigir una carta molt sincera en què reconeix que ha patit assetjament per haver estat abandonada per ell.

“Estimat senyor X, a vegades em pregunto si ets tan sensible, romàntic i somiador com jo… Em pregunto si les meves imaginacions sobre tu seran certes o si t’he creat un personatge. Les teves mans i cames continuaran sent iguals? Cada any que passa sense saber de tu ens assemblem més o som més desconeguts que mai? Tu has estat un pilar invisible que m’ha permès agafar més aire. Quan era petita em feia molta por explicar que era adoptada per part de pare perquè aquest fet va ser un motiu pel qual em van fer assetjament escolar durant molts anys”, reconeix per primera vegada.

Lucía Rivera, a la boda de Blanca Romero i Cayetano | ¡Hola!

Lucía Rivera, la primera en sincerar-se sobre els seus traumes en una iniciativa trencadora

Aquesta carta forma part d’una iniciativa que ha creat una amiga seva en què demana a les influencers que se sincerin sobre els seus traumes i pitjors moments. Parlem d’Estefanía Ruiz, que promociona aquest escrit d’aquesta manera: “M’emociona que la primera convidada que escriu una carta en aquest club sigui una bona amiga meva. A Lucia li dono gràcies per haver-se obert d’una manera tan sincera en aquestes línies. Sé que en aquest Club de Cartes trobarem moltes cartes a persones del passat i estic segura que us veureu reflectits en moltes d’elles”.

La noia està treballant actualment “en una cosa molt maca” i mentrestant ella també escriu cartes: “Potser en algun moment alguna de les meves paraules et va ressonar a dins. I tant de bo fos que algun dels meus textos et va arribar al cor. Pot ser que t’hagis sentit identificat o identificada amb alguns d’ells perquè potser vas viure una història semblant o potser vas somiar que et passava a tu. Pot ser que fins i tot aquell somni s’acabés convertint en una història real”. Ara l’expectació és màxima per saber quines altres famoses se sumen i comparteixen les seves pors i inquietuds en aquest espai.