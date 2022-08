Laura Ponte publica una foto de l’ull després de la perforació de la còrnia

Laura Ponte ha estat notícia aquestes últimes setmanes per un problema de salut greu, una perforació a la còrnia que ha fet que perdi la visió de l’ull dret. La model i dissenyadora, una de les més prestigioses del món de la moda espanyol, necessitava una operació d’urgència per intentar salvar el dany que havia patit en la capa externa de l’ull. No van poder salvar-lo i ara espera un trasplantament, el que podria ajudar-la a poder tornar a veure.

Lluny de mostrar-se devastada davant d’aquest incident, Laura Ponte ha demostrat que és optimista i que confia en poder recuperar la visió gràcies a una nova intervenció quirúrgica. Mentrestant, opta per prendre-s’ho amb filosofia i passa un estiu molt relaxat. Ha estat en el seu perfil d’Instagram on ha publicat una fotografia de l’ull malalt, amb el que intenta treure ferro al tema i visibilitzar una ceguesa que afecta milers de persones.

Laura Ponte mostra com té l’ull ara que ha perdut la visió | Instagram

Laura Ponte explica com es troba després d’unes setmanes sense visió d’un ull

“Em trobo bé, fenomenal. Aquest és un mal menor, que diuen… No és cap broma no poder veure d’un ull, però hi ha coses molt pitjors. Ara he de fer una vida tranquil·la i això em va molt bé. Aquesta era una ferida d’un herpes que tenia des de feia temps i es va fer un forat. Ara l’ull s’ha de curar i després vindrà el trasplantament. A mi m’és igual tenir un ull blanc i cosit“, deia en les primeres declaracions sobre el tema.

Molts seguidors de la model han volgut animar-la amb missatges de suport. Aplaudeixen que es prengui un tema tan seriós amb aquesta fortalesa, la que pot ajudar altres persones en la seva situació per poder restar importància a la pèrdua de visió.