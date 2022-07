Laura Ponte perd la visió d’un dels ulls: “Se m’ha perforat la còrnia”

Laura Ponte va arribar a ser la tercera model millor pagada de tot el món, una dada que demostra que ha estat una de les grans d’aquesta professió. La gallega avui és notícia per un tema que res no té a veure amb la moda, a la que continua dedicant-se amb una marca pròpia de vestits. Què li ha passat? Acaba de saber-se que el mes passat va patir una perforació en la còrnia d’un dels seus ulls, per la qual cosa ha perdut la visió.

El Español ha parlat amb ella per saber com es troba després d’aquest incident que va fer que hagués de ser operada d’urgència. Els metges volien salvar el dany que tenia en la capa externa de l’ull, però encara avui continua sense visió en aquell dret: “Jo estic bé, fenomenal. M’han operat perquè se’m va perforar la còrnia i estic esperant a què se’m faci un trasplantament. Aquest és un mal menor, com aquell qui diu encara que no és cap broma no veure d’un ull. Hi ha coses molt pitjors perquè ara l’única que he de fer és tenir una vida tranquil·la, el que em ve molt bé”.

De moment es troba a la llista per rebre un trasplantament que podria ajudar-la a recuperar la visió: “Si tot va bé imagino que podré tornar a veure. Els metges m’han dit que seria d’aquí a quatre o sis mesos. Primer em van haver d’operar per salvar el forat que se’m va fer a la còrnia i després arribarà el trasplantament. He d’anar a revisió cada dues setmanes i l’única cosa que sé és que estic en bones mans”, ha explicat.

Laura Ponte explica com es troba | Europa Press

Laura Ponte explica com es troba després de l’operació

Ella sempre ha viscut de la seva imatge, el que podria fer pensar que aquest incident la tindria molt preocupada: “No m’importa haver d’anar amb l’ull així. Els meus fills em diuen que semblo un cíborg i que estic guapa, però a mi m’és igual. Aquestes vacances seran tranquil·les perquè hi ha moltes coses que no puc fer. No et pots banyar, no sé què… He cancel·lat els viatges que tenia programats perquè els destins no eren recomanables. M’és igual tenir un ull blanc i cosit”, diu en unes declaracions que demostren que ha optat per l’optimisme i que prefereix mantenir l’humor. No ha dit com va fer-se la perforació de la còrnia, el que se suposa que seria en un accident domèstic.