Escena surrealista d’Alex Ubago amb Sofia de Grècia: “Em va fer la cobra”

Alex Ubago està celebrant enguany el 20è aniversari de la seva carrera musical, una trajectòria increïble en la que ha publicat set discos molt exitosos. Parlem d’un dels cantants espanyols més estimats, un artista amb innumerables premis del que sorprenentment no se sap gaire cosa sobre la seva vida privada.

L’han convidat al photocall d’un concert d’aniversari, un esdeveniment en el que ha donat gràcies públicament per tot el que li passa: “Aquesta professió mai no ha estat dura per a mi, crec que hi ha altres coses pitjors. És cert que la fama em va canviar la vida i que t’has d’acostumar a certes situacions si vols dedicar-te a aquest món. Ara bé, crec que sempre ho he viscut tot amb certa naturalitat. Mai no m’he sentit atabalat, ni tan sols quan encara era un adolescent. Els meus fans sempre han estat molt respectuosos amb mi”, explica en una entrevista a El Mundo.

Alex Ubago comença la gira | Instagram

La trobada més incòmoda d’Alex Ubago, amb Sofia de Grècia

Precisament ha volgut parlar sobre una de les seves fans en particular, Sofia de Grècia. La dona de Joan Carles I va reconèixer públicament que li agraden molt les cançons del cantant, a qui ha anat a veure a algun concert. Ara és Alex Ubago qui ha parlat sobre la reina emèrita, amb qui va viure una anècdota surrealista fa uns anys.

“Em vaig trobar amb ella en un esdeveniment, vaig anar a saludar-la i, per tal de fer-ho, vaig haver de saltar-me el protocol. Li vaig donar dos petons i ella em va fer una cobra, la Matrix o com es digui. Després va ser simpàtica amb mi i, de fet, em va demanar una fotografia per als seus nets i li vaig enviar uns quants discos signats. Fins i tot vaig enviar-ne un per a la futura reina”, ha dit tot referint-se a Elionor de Borbó.

Sofia de Grècia va fer una cobra a Alex Ubago | Europa Press

Alex Ubago, un artista molt familiar

L’artista és pare de dos fills, un nen de nou anys i una nena de sis. Sempre que pot deixa clar que està enamorat d’ells, dos petits que el tenen captivat tal com ha tornat a demostrar en aquesta entrevista: “Em fa molta il·lusió que vinguin a veure’m actuar, aquest és un moment molt important”.

Una de les protagonistes del disc que ha publicat per celebrar el 20è aniversari és la mare, però. Alex Ubago ha gravat un duet amb ella, una de les cançons més rellevants de tot el repertori: “La vaig tenir quatre hores a l’estudi gravant, pobreta, i crec que va acabar farta de mi. Ara bé, interpretar aquesta cançó amb ella és molt i molt especial sobretot perquè la vaig escriure per al meu fill. Interpretar-la amb la meva mare és especial perquè allibero una càrrega emotiva molt important. He après molt d’ella, ja que tots nosaltres heretem el caràcter i la nostra manera de ser d’ells. Ara sé que tot el que m’han entregat els meus pares els hi podré donar jo als meus fills”.