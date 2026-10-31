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Els secrets de la vida familiar de Karlos Arguiñano: “No us ho imagineu”
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
31/10/2026 10:32

Karlos Arguiñano ha parlat de la seva vida privada moltes vegades, però mai no l’hem vist despullar-se de la manera que ha fet en una pel·lícula-documental que s’endinsarà en la seva faceta més íntima. Serà el pròxim mes de febrer quan es publiqui Un tal Karlos, però el cuiner ja ha començat a fer-ne publicitat. L’últim, en una entrevista al diari Deia

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Aquí, deixa clar que els seus fans no s’esperen el que hi veuran: “No puc avançar molt, però sí que us puc dir que en aquesta pel·lícula hem volgut ensenyar allò que no sabeu de mi… la meva faceta més personal i familiar. En tants anys només davant la càmera, us he anat explicant moltes coses; però n’hi ha d’altres que crec que no us imagineu”. 

El seu programa de receptes a Antena 3 continua triomfant, un clàssic de la televisió que compagina amb una vida familiar molt tranquil·la: “Per sort, gaudeixo amb les coses petites de la vida”. Li agrada estar a casa amb la dona, passejar entre els arbres que planten ells mateixos o recollir els ous a primera hora abans de preparar ous fregits per esmorzar: “Gaudeixo a casa, amb la meva família”. També diu que pren cafè cada dia amb els amics, amb els qui li encanta compartir “un bon passeig” o “un bon dinar”.

Com és Karlos Arguiñano com a pare_ - Antena 3
Com és Karlos Arguiñano com a pare? | Antena 3

Quina creu que és la clau del seu èxit, Karlos Arguiñano?

Karlos Arguiñano es considera un home “afortunat”, sobretot gràcies a la gran família que ha format: “Els meus fills m’han ensenyat a tenir paciència i a valorar les seves diferències. Els estimo a tots per igual, malgrat ser tan diferents. He après a valorar a cadascun d’ells en la seva particularitat”.

El cuiner sempre ha estat molt sincer, també a televisió, i ara que ho veu amb perspectiva creu que potser ho ha estat massa en alguna ocasió: “Mentiria si dic que la sinceritat no té un preu, però mai no m’ha importat i he intentat sempre dir el que penso sense ferir a ningú”. A vegades ho ha aconseguit i, d’altres, m’ha tocat demanar perdó. 

Fa 40 anys que explica “el mateix” a televisió, però encara agrada molt tot el que fa veient els números: “La meva temporada número 15 a Antena 3 i tants altres en altres cadenes… Tot un triomf perquè mantenir tants anys en antena té molt de valor”. Considera que la clau del seu èxit és que li posa una mica d’humor a la cuina: “Crec que he sabut transmetre el meu amor per la cuina i els bons aliments, per això hem acabat fent un programa familiar i útil”. 

Karlos Arguiñano

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