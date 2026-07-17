Karlos Arguiñano ha estat el convidat estrella del programa de Juan y Medio a Canal Sur i, com sempre, no ha decebut en una conversa que ha farcit de titular sucosos sobre la seva vida professional. El cuiner basc, que triomfa a televisió des de fa quaranta dècades, comença a estar acostumat a què li preguntin sobre el final de la seva carrera. Al setembre farà 78 anys i, per tant, molts pensarien que comença a ser moment de jubilar-se i descansar. Ell no ho té tan clar, per això, si ens fixem en la resposta que ha donat quan li ha preguntat sobre el seu futur.
Que el seu fill Joseba estigui apareixent cada vegada més al programa de receptes que té Karlos Arguiñano ha fet sospitar. L’està preparant per ser el seu substitut natural al capdavant d’aquest icònic programa dels migdies d’Antena 3? Aquest estiu, de fet, ell es quedarà el programa mentre el pare està de vacances. Podria ser una primera prova a veure com ho fa i com reacciona l’audiència… Està preparant el terreny abans de marxar?
Karlos Arguiñano reconeix que s’ho està començant a plantejar i que pensa, sovint, en el tema. Enguany ha complert els 38 anys consecutius a televisió i està a punt de fer 78 anys, així que potser toca fer una passa al costat i deixar lloc als més joves. De moment, però, té clar que continuarà a la següent temporada de tardor i no descarta fer-ne un parell més: “Potser em jubilo quan faci els 80 anys… Ara bé, també et dic que si em veig tan bé com em veig ara, potser aguanto fins als 81“, ha avançat. Amb la qual cosa, sembla que si no passa res tindrem Karlos Arguiñano un parell o tres anys més.
L’oferta de feina milionària que Karlos Arguiñano va rebutjar
Karlos Arguiñano s’ha convertit en una autèntica estrella de la televisió, però el que molts no sabien era que també podria haver-se guanyat molt bé la vida en un altre àmbit totalment diferent. Ell mateix ha explicat, en aquest programa de la cadena andalusa, que va tenir sobre la taula una oferta de feina molt sucosa que podria haver-li canviat la vida radicalment.
Ens hem de situar uns quants anys enrere, un dia que va ser l’encarregat de preparar un menú per a un grup de comensals entre els que es trobava Joan Manuel Serrat. Un dels seus amics va quedar enamorat del menjar que va preparar el basc, però no només això: “Em va proposar contractar-me perquè fes vídeos d’acudits“. Tothom que ha vist alguna recepta de Karlos Arguiñano haurà comprovat que compagina l’elaboració del menjar amb els acudits dolents que va encadenant, un rere l’altre. Doncs podria haver-s’hi dedicat professionalment, pel que diu.
Ell tenia clar que volia provar sort al món de la cuina i va rebutjar aquella proposta, però la jugada va sortir-li molt bé perquè es tractava d’un productor que va posar-lo en contacte amb la televisió basca per intentar donar-li un espai culinari. I, d’allà, a un èxit increïble que després convenceria TVE, Telecinco i Antena 3 per fitxar-lo i convertir-lo en el cuiner més popular de la televisió.