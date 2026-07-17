Karlos Arguiñano ha sido el invitado estrella del programa de Juan y Medio en Canal Sur y, como siempre, no ha decepcionado en una conversación que ha llenado de titulares jugosos sobre su vida profesional. El cocinero vasco, que triunfa en televisión desde hace cuatro décadas, comienza a estar acostumbrado a que le pregunten sobre el final de su carrera. En septiembre cumplirá 78 años y, por tanto, muchos pensarían que comienza a ser momento de jubilarse y descansar. Él no lo tiene tan claro, por eso, si nos fijamos en la respuesta que ha dado cuando le preguntaron sobre su futuro.

Que su hijo Joseba esté apareciendo cada vez más en el programa de recetas que tiene Karlos Arguiñano ha hecho sospechar. ¿Lo está preparando para ser su sustituto natural al frente de este icónico programa de las tardes de Antena 3? Este verano, de hecho, él se quedará con el programa mientras el padre está de vacaciones. Podría ser una primera prueba para ver cómo lo hace y cómo reacciona la audiencia… ¿Está preparando el terreno antes de marcharse?

Karlos Arguiñano reconoce que se lo está comenzando a plantear y que piensa, a menudo, en el tema. Este año ha cumplido los 38 años consecutivos en televisión y está a punto de cumplir 78 años, así que quizás toque dar un paso al lado y dejar lugar a los más jóvenes. De momento, sin embargo, tiene claro que continuará en la siguiente temporada de otoño y no descarta hacer un par más: «Quizás me jubilo cuando cumpla los 80 años… Ahora bien, también te digo que si me veo tan bien como me veo ahora, quizás aguanto hasta los 81«, ha avanzado. Con lo cual, parece que si no pasa nada tendremos a Karlos Arguiñano un par o tres años más.

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La oferta de trabajo millonaria que Karlos Arguiñano rechazó

Karlos Arguiñano se ha convertido en una auténtica estrella de la televisión, pero lo que muchos no sabían era que también podría haberse ganado muy bien la vida en otro ámbito totalmente diferente. Él mismo ha explicado, en este programa de la cadena andaluza, que tuvo sobre la mesa una oferta de trabajo muy jugosa que podría haberle cambiado la vida radicalmente.

Tenemos que situarnos unos cuantos años atrás, un día que fue el encargado de preparar un menú para un grupo de comensales entre los que se encontraba Joan Manuel Serrat. Uno de sus amigos quedó enamorado de la comida que preparó el vasco, pero no solo eso: «Me propuso contratarme para que hiciera vídeos de chistes«. Todo aquel que haya visto alguna receta de Karlos Arguiñano habrá comprobado que compagina la elaboración de la comida con los chistes malos que va encadenando, uno tras otro. Pues podría haberse dedicado profesionalmente a ello, según dice.

Karlos Arguiñano confiesa cuándo tiene previsto retirarse | Canal Sur

Él tenía claro que quería probar suerte en el mundo de la cocina y rechazó aquella propuesta, pero la jugada le salió muy bien porque se trataba de un productor que lo puso en contacto con la televisión vasca para intentar darle un espacio culinario. Y, de ahí, a un éxito increíble que después convencería a TVE, Telecinco y Antena 3 para ficharlo y convertirlo en el cocinero más popular de la televisión.