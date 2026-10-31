Karlos Arguiñano ha hablado de su vida privada muchas veces, pero nunca le hemos visto desnudarse de la manera que lo ha hecho en una película-documental que se adentrará en su faceta más íntima. Será el próximo mes de febrero cuando se publique Un tal Karlos, pero el cocinero ya ha empezado a hacer publicidad. El último, en una entrevista al diario Deia.
Aquí, deja claro que sus fans no se esperan lo que verán: “No puedo adelantar mucho, pero sí que os puedo decir que en esta película hemos querido mostrar aquello que no sabéis de mí… mi faceta más personal y familiar. En tantos años solo delante de la cámara, os he ido contando muchas cosas; pero hay otras que creo que no os imagináis”.
Su programa de recetas en Antena 3 continúa triunfando, un clásico de la televisión que compagina con una vida familiar muy tranquila: “Por suerte, disfruto con las cosas pequeñas de la vida”. Le gusta estar en casa con su esposa, pasear entre los árboles que plantan ellos mismos o recoger los huevos a primera hora antes de preparar huevos fritos para desayunar: “Disfruto en casa, con mi familia”. También dice que toma café cada día con los amigos, con quienes le encanta compartir “un buen paseo” o “una buena comida”.
¿Cuál cree que es la clave de su éxito, Karlos Arguiñano?
Karlos Arguiñano se considera un hombre “afortunado”, sobre todo gracias a la gran familia que ha formado: “Mis hijos me han enseñado a tener paciencia y a valorar sus diferencias. Los quiero a todos por igual, a pesar de ser tan diferentes. He aprendido a valorar a cada uno de ellos en su particularidad”.
El cocinero siempre ha sido muy sincero, también en televisión, y ahora que lo ve con perspectiva cree que quizás lo ha sido demasiado en alguna ocasión: “Mentiría si digo que la sinceridad no tiene un precio, pero nunca me ha importado y he intentado siempre decir lo que pienso sin herir a nadie”. A veces lo ha conseguido y, otras, me ha tocado pedir perdón.
Lleva 40 años contando “lo mismo” en televisión, pero todavía gusta mucho todo lo que hace viendo los números: “Mi temporada número 15 en Antena 3 y tantas otras en otras cadenas… Todo un triunfo porque mantenerse tantos años en antena tiene mucho valor”. Considera que la clave de su éxito es que le pone un poco de humor a la cocina: “Creo que he sabido transmitir mi amor por la cocina y los buenos alimentos, por eso hemos acabado haciendo un programa familiar y útil”.