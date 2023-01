Julia Janeiro és coneguda per ser la filla gran de Jesulín de Ubrique i María José Campanario. La noia va començar a acaparar atenció de la premsa rosa en fer 18 anys, una majoria d’edat que els paparazzi van aprofitar per perseguir-la i publicar-ne fotografies. Un cop situada al focus, va poder saber-se que la noia tenia parella i que es tractava d’un jove problemàtic.

Parlem de Brayan Mejía, jugador d’un equip de futbol petit, amb qui va tenir una relació complicada i bastant tòxica. Les càmeres la van gravar a les portes de l’hospital, on hauria d’haver acudit després que aquest l’agredís en veure-la de la mà d’un altre xicot poc després de la seva ruptura. La va empènyer a terra, un moment violent que va preocupar-la perquè va adonar-se que no era un bon noi. El va denunciar i van interposar contra ell una ordre d’allunyament, el que la va deixar una mica més tranquil·la.

Julia Janeiro torna a denunciar l’exparella | Europa Pres

Julia Janeiro, espantada per l’assetjament de la seva exparella

Ara, Julia té una relació molt formal amb un altre futbolista i això fa que acudeixi a camps de futbol molt sovint. El programa de Telecinco Ya es mediodía ha sabut que va coincidir amb l’ex a finals de desembre i que la situació va ser molt tensa. El noi, en veure-la, s’hauria volgut apropar per parlar amb ella i això suposa una violació de l’ordre d’allunyament que pot tenir conseqüències legals per a ell. Diversos testimonis de l’escena asseguren que Julia Janeiro hauria passat por i que els seus amics van aturar el noi per deixar-li clar que no podia apropar-s’hi.

L’advocat de la filla de Jesulín ha confirmat que han interposat una altra denúncia contra el noi per aquest fet, el que ara haurà de justificar-se en un problema judicial que té mala pinta per a ell. De moment no es coneixen més detalls i ella no ha concedit declaracions al respecte.