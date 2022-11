Jorge Javier revela detalls desconeguts i molt curiosos de la ruptura

Jorge Javier Vázquez continua de gira de promoció del seu llibre, el que està permetent que deixi anar confessions sobre la seva vida privada. Ha tret a la llum la forta depressió que ha viscut i els seus problemes amb l’alcohol, els que el van forçar a acudir a una clínica de desintoxicació. Ara s’ha sincerat sobre els amors i, més concretament, sobre la relació que manté amb el noi amb qui ha sortit durant més de 10 anys.

Va sorprendre que anunciés la ruptura amb el famós Paco, de la mateixa manera que també crida l’atenció que digui que continuen viatjant junts com si res. S’ha especulat molt sobre la seva relació, ja que s’ha dit que podrien haver tornat: “Per circumstàncies de la vida, no vivim junts i tampoc no hem tornat”, diu a Lecturas.

“Tenim totes les coses bones d’una parella, però no ho som. Quan discuteixo amb ell me n’adono que està bé que ja no siguem parella. I és que abans, quan estàvem junts, després de la discussió sempre havíem de reconciliar-nos. Ara, en canvi, penso per dins que si s’enfada, doncs pitjor per ell”, reflexiona.

Jorge Javier i el nòvio, poc abans de trencar | Lecturas

Com va ser la ruptura entre Jorge Javier i el xicot?

Per primera vegada, Jorge Javier Vázquez ha donat detalls sobre els motius de la ruptura: “P. va marxar de casa en dir-me que notava que sobrava. Em sembla molt i molt dur, però també un acte de generositat trencar quan veus que allò ja no funciona. Jo no vaig tenir el valor de fer-ho… És molt difícil trencar una relació. Què és millor, deixar o que et deixin? Crec que cap de les dues coses”.

“El que crec és que la nostra ruptura va ser una alliberació per mi. Sentia la necessitat de tenir una nova vida, ja que la que tenies no et satisfeia. Creies que tot anava bé, però hi ha un punt allà que saps que no va bé”, ha revelat ara.