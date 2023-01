Jorge Javier se sincera sobre la seva soledat i els problemes per lligar

Jorge Javier Vázquez ha iniciat el 2023 des del Carib, el que no és el primer cop que fa. El presentador de Sálvame ha escrit la primera columna d’opinió de l’any des d’allà, la que centra en revelar intimitats sobre aquestes vacances. Ha explicat que passa els dies prenent el sol, descansant i tafanejant per Instagram.

Ha aprofitat la seva estada a l’estranger per intentar lligar, però de moment no està tenint bons resultats: “M’he descarregat dues aplicacions per lligar. No hi ha molt mercat i el que m’ofereixen no m’agrada… De moment no he tingut sort, però no he de defallir. Arribats a aquest punt trobo més a faltar parlar que anar al llit amb algú, però ja arribaran les dues coses”.

I, a partir d’aquí, ha aprofitat per criticar tots aquells que diuen que està trist: “Jo estic bé com estic, però a Espanya hi ha molta gent que ha dictaminat que no, que en realitat el que estic és trist. Molt trist. I he arribat a conclusió que si han decidit que estic trist, qui soc jo per robar-los aquesta il·lusió? Jo estic bé, però a ningú no l’amarga un home. Perdó, unes postres”.

Jorge Javier Vázquez reflexiona sobre les relacions des del Carib | Instagram

Jorge Javier Vázquez, molt content amb la seva solteria

Jorge Javier explica que ha vist una entrevista a Cher que l’ha fet reflexionar: “Cada vegada hi ha més persones riques a nivell emocional, persones riques emocionalment que són riques en il·lusions i en la seva soledat. La gent jove ja no viu amb la idea que la felicitat depèn de tenir parella. La parella és per ells un complement emocional, però no un accessori fonamental per al seu desenvolupament”.

El de Badalona confessa a Lecturas que li encanta estar sol: “M’encanta viatjar sol, anar al teatre sol, anar a passejar sol, viure sol. Estic convençut que un alt percentatge de parelles trencarien si tinguessin el valor de ser honestes i sinceres amb elles mateixes. Altres continuarien juntes, és clar, perquè també conec moltes a les que els va bé”.

El que més ràbia li fa és que hi hagi persones que no entenguin que estar sol és una opció: “Et retreuen la teva soledat perquè, en realitat, te l’envegen. Estar sol no significa que la teva vida sigui una festa continua. La vida en soledat també comporta moments complicats com la vida en parella, perquè hi ha poques coses tan terribles com experimentar la soledat vivint en parella. Penso ara en una baralla matrimonial i em quedo musti, ja que em deixen buit, fràgil i amb ganes de fugir. No les trobo a faltar, francament”.