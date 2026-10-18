Jordi Cruz travessa un moment econòmic molt fructífer, si fem cas als números que ha obtingut la seva empresa. El cuiner i membre del jurat de Masterchef ha multiplicat per 26 els beneficis de la societat que té lligada al Restaurant L’Angle, que tanca l’exercici amb uns guanys superiors als 871.000 €. Així ho ha pogut saber el mitjà digital Informalia, que dona tots els detalls sobre el moment actual dels comptes del català.
Els ingressos de les seves activitats habituals han disminuït, però el benefici que li ha quedat en l’empresa ha estat exageradament superior a l’any anterior i això és motiu de celebració. La cosa és que aquesta xifra tan voluminosa té una mica de trampa, ja que aquest creixement no s’explica per un augment de l’activitat habitual, sinó principalment pel cobrament d’un dividend procedent del restaurant ABaC.
Les xifres reflecteixen dues evolucions ben diferents, de fet. Mentre que els guanys de la societat s’han disparat, els ingressos generats pels seus negocis habituals han anat a la baixa. Durant el 2025, aquestes activitats van aportar una mica més de 172.000 euros, gairebé 60.000 euros menys que l’any anterior. Llavors? Ens hem de remuntar a tres anys enrere, quan la junta general d’accionistes del Restaurant ABaC va aprovar el repartiment d’un dividend que s’havia de fer efectiu durant el segon trimestre del 2025. Això explica que els diners s’hagin comptabilitzat en l’últim exercici, doncs.
El moviment empresarial de Jordi Cruz que l’ha fet guanyar diners
El cuiner va deixar de tenir el 30% del capital de l’ABaC per incorporar-se a una ampliació de capital de Horeca SL, la societat que gestiona el Park Hotel Barcelona, i, per fer-ho, va aportar-hi la seva participació en el restaurant. Jordi Cruz va sortir de l’accionariat d’ABaC, però ha pogut cobrar el dividend que s’havia aprovat prèviament. I el que ha fet és destinar tots aquests diners a reforçar les reserves voluntàries de Restaurant L’Angle SL i, per tant, els fons propis de la societat.
Cal recordar que Restaurant L’Angle SL té com a activitat principal l’assessorament a empreses del sector de l’hostaleria. El 2019, la societat també va incorporar el comerç per internet d’articles tèxtils i complements per a uniformes de treball destinats als sectors hostaler i hoteler. Amb tot, han pogut surfejar el descens dels ingressos d’aquestes activitats gràcies a l’augment del benefici net que ha impulsat aquest dividend de l’ABaC que comentàvem. Al tancament del 2025, l’actiu total de la societat superava lleugerament els 3,31 milions d’euros. Una barbaritat que demostra que els moviments empresarials que fa li funcionen.