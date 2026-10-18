Jordi Cruz atraviesa un momento económico muy fructífero, si hacemos caso a los números que ha obtenido su empresa. El cocinero y miembro del jurado de Masterchef ha multiplicado por 26 los beneficios de la sociedad vinculada al Restaurante L’Angle, que cierra el ejercicio con unas ganancias superiores a los 871.000 €. Así lo ha podido saber el medio digital Informalia, que ofrece todos los detalles sobre el momento actual de las cuentas del catalán.

Los ingresos de sus actividades habituales han disminuido, pero el beneficio que le ha quedado en la empresa ha sido exageradamente superior al año anterior y esto es motivo de celebración. La cuestión es que esta cifra tan voluminosa tiene un poco de trampa, ya que este crecimiento no se explica por un aumento de la actividad habitual, sino principalmente por el cobro de un dividendo procedente del restaurante ABaC.

Las cifras reflejan dos evoluciones bien diferentes, de hecho. Mientras que las ganancias de la sociedad se han disparado, los ingresos generados por sus negocios habituales han disminuido. Durante 2025, estas actividades aportaron algo más de 172.000 euros, casi 60.000 euros menos que el año anterior. Entonces, ¿qué pasó? Debemos remontarnos a tres años atrás, cuando la junta general de accionistas del Restaurante ABaC aprobó el reparto de un dividendo que debía hacerse efectivo durante el segundo trimestre de 2025. Esto explica que el dinero se haya contabilizado en el último ejercicio, pues.

Jordi Cruz ha incrementado significativamente las ganancias de su empresa | Youtube

El movimiento empresarial de Jordi Cruz que le ha hecho ganar dinero

El cocinero dejó de tener el 30% del capital de ABaC para incorporarse a una ampliación de capital de Horeca SL, la sociedad que gestiona el Park Hotel Barcelona, y, para hacerlo, aportó su participación en el restaurante. Jordi Cruz salió del accionariado de ABaC, pero ha podido cobrar el dividendo que se había aprobado previamente. Y lo que ha hecho es destinar todo ese dinero a reforzar las reservas voluntarias de Restaurant L’Angle SL y, por tanto, los fondos propios de la sociedad.

Es importante recordar que Restaurant L’Angle SL tiene como actividad principal el asesoramiento a empresas del sector de la hostelería. En 2019, la sociedad también incorporó el comercio por internet de artículos textiles y complementos para uniformes de trabajo destinados a los sectores hostelero y hotelero. Con todo, han podido surfear el descenso de los ingresos de estas actividades gracias al aumento del beneficio neto que ha impulsado este dividendo del ABaC que comentábamos. Al cierre de 2025, el activo total de la sociedad superaba ligeramente los 3,31 millones de euros. Una barbaridad que demuestra que los movimientos empresariales que hace le funcionan.