Joaquín Torres, l’arquitecte dels famosos: “Vaig arribar a odiar-me”

Joaquín Torres és conegut mediàticament com l’arquitecte dels famosos. Fa molts anys que es dedica a construir i dissenyar les mansions d’alguns dels espanyols més rics, encara que el públic anònim l’ha conegut gràcies a Telecinco. La cadena va confiar en ell i el va posar al capdavant d’una secció a Sálvame en què analitzava les fotos dels xalets dels personatges coneguts. A partir d’allà, ell va passar a ser famós i ara interessa la seva vida privada.

És vox populi que estava casat amb una dona, amb qui va tenir fills abans de separar-se i sortir de l’armari. Després va començar a sortir amb Raúl Prieto, antic director de Sálvame precisament i amb qui es va acabar casant el passat mes de maig. Ara ha estat el mateix Joaquín qui ha donat detalls d’aquesta faceta íntima de la seva vida en una entrevista al pòdcast No es para tanto.

Ha tornat a reconèixer públicament que va costar-li moltíssim fer el pas de confessar la seva homosexualitat, fins al punt que va arribar a odiar-se a si mateix: “Vaig arribar a odiar-me i odiava l’ambient gai. Cada vegada que anava al llit amb algú acabava vomitant. Ho odiava i ho passava molt malament, era horrible”.

Joaquín Torres també va sincerar-se en una entrevista a televisió | Telecinco

Els pares no el van ajudar a estar més a gust amb si mateix: “A casa sentia constantment que el pitjor que podia tenir un pare era un fill marieta. Els meus pares em van fer anar a un psiquiatre quan tenia 14 anys per curar-me. Vaig estar un any i mig en què anava a sessió tres vegades per setmana i allò em va tapar encara més. Em negava a mi mateix la meva sexualitat. Per mi la paraula marieta era com una hòstia que em donaven a l’ànima, ho he magnificat d’una manera absurda”.

A molts els sobta que arribés a casar-se amb una dona i tingués fills amb ella: “Amb Mercedes sempre vaig ser honest. Des del principi ella sabia que m’estava intentant acceptar, però que ho volia intentar amb ella”.

Joaquín Torres, relacionat amb l’excomissari Villarejo

En aquesta entrevista, l’arquitecte ha tractat un tema totalment diferent que treu a la llum la seva relació amb l’excomissari Villarejo. Per què? Ha explicat que quan va morir el propietari de la Finca, la urbanització de Madrid, la seva filla li hauria imposat que es posicionés amb ella: “I en aquesta mena de rampell, ella va contractar Villarejo per espiar-me. Volia informació persona sobre mi per destruir-me professionalment i també personalment”.

Joaquín Torres se sincera en un pòdcast | Instagram

Explica que va saber que Villarejo l’havia espiat perquè anys després van començar a sortir notícies “demolidores” sobre ell: “L’última cosa va ser un programa de Telecinco, que el més maco que deien de mi és que era un pederasta. Aquest reportatge va sortir a Telecinco, sí. Volien destruir-me. Em truca la policia i m’explica que soc víctima de tot això de Villarejo. Quan vaig veure tot el que havien fet i tot el que hi havia de mi… era obscè”.