Joaquín Torres, el arquitecto de los famosos: «Llegué a odiarme»

Joaquín Torres es conocido mediáticamente como el arquitecto de los famosos . Hace muchos años que se dedica a construir y diseñar las mansiones de algunos de los españoles más ricos, aunque el público anónimo lo ha conocido gracias a Telecinco. La cadena confió en él y lo puso al frente de una sección en Sálvame qué analizaba las fotos de los chalés de los personajes conocidos. A partir de allí, él pasó a ser famoso y ahora interesa su vida privada.

Es vox populi que estaba casado con una mujer, con quien tuvo hijos antes de separarse y salir del armario. Después empezó a salir con Raúl Prieto, antiguo director de Sálvame precisamente y con quien se acabó casando el pasado mes de mayo. Ahora ha sido el mismo Joaquín quien ha dado detalles de esta faceta íntima de su vida en una entrevista en el pódcast No es para tanto .

Ha vuelto a reconocer públicamente que le costó muchísimo dar el paso de confesar su homosexualidad, hasta el punto que llegó a odiarse a sí mismo: «Llegué a odiarme y odiaba el ambiente gay. Cada vez que iba a la cama con alguien acababa vomitando. Lo odiaba y lo pasaba muy mal, era horrible».

Joaquín Torres también se sinceró en una entrevista en televisión | Telecinco

Los padres no le ayudaron a estar más a gusto consigo mismo: «En casa oía constantemente que lo peor que podía tener un padre era un hijo mariquita. Mis padres me hicieron ir a un psiquiatra cuando tenía 14 años por curarme . Estuve un año y medio en el que iba a sesión tres veces por semana y aquello me tapó todavía más. Me negaba a mí mismo mi sexualidad. Para mí la palabra mariquita era como una hostia que me daban al alma, lo he magnificado de una manera absurda».

A muchos les sorprende que llegara a casarse con una mujer y tuviera hijos con ella: «Con Mercedes siempre fui honesto. Desde el principio ella sabía que me estaba intentando aceptar, pero que lo quería intentar con ella».

Joaquín Torres, relacionado con el excomisario Villarejo

En esta entrevista, el arquitecto ha tratado un tema totalmente diferente que saca a la luz su relación con el excomisario Villarejo. ¿Por qué? Ha explicado que cuando murió el propietario de la Finca, la urbanización de Madrid, su hija le habría impuesto que se posicionara con ella: «Y en este tipo de pronto, ella contrató a Villarejo para espiarme. Quería información persona sobre mí para destruirme profesionalmente y también personalmente».

Joaquín Torres se sincera en un podcast | Instagram

Explica que supo que Villarejo le había espiado porque años después empezaron a salir noticias «demoledoras» sobre él: «La última cosa fue un programa de Telecinco, que lo más bonito que decían de mí es que era un pederasta. Este reportaje salió a Telecinco, sí. Querían destruirme. Me llama la policía y me explica que soy víctima de todo esto de Villarejo. Cuando vi todo lo que habían hecho y todo el que había de mí… era obsceno».