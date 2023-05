Fúria contra l’actor Jesús Castro per mofar-se de les persones grasses

Jesús Castro l’ha fet grossa en compartir en el seu perfil de Twitter un mem que potencia la grassofòbia. L’actor, conegut especialment pel seu paper a El príncipe, ha rebut crítiques ferotges quan la gent ha vist que li feia gràcia un acudit cruel contra les persones grasses. Realment sembla que s’estigués mofant de les persones amb sobrepès, el que no ha agradat gens. En comptes d’adonar-se de l’error que havia comès i demanar perdó, ha afegit més llenya al foc en reaccionar a la polèmica amb un altre comentari contra aquestes persones.

Jesús Castro l’ha fet grossa | Telecinco

En el mem en qüestió, apareixen dues persones amb excés de pes en què es dona a entendre que el seu aspecte físic es deu al poc esport que realitzen. Tenen un gos en braços, el que s’acompanya d’aquest missatge: “La teva cara quan t’adones que mai no et trauran a passejar”.

L’actor ha rebut per totes bandes en compartir aquest mem | Telecinco

Jesús Castro reacciona a la crítica d’una influencer i empitjora encara més la situació

Davant d’això, la tiktoker Mimi XXL ha compartit un vídeo en què el deixa verd: “No em deixarà de sorprendre que, només pel fet de ser grassos, doni igual com de bones persones siguin o quant treballin. És absolutament tot igual, que vindrà qualsevol analfabet superb perquè no hi ha res pitjor que un ximple motivat en aquesta vida; un noi que ve aquí a fer una broma sobre tu, a dir que no passeges el teu gos… Doncs aquí tens una grassa amb un gos a qui tracta millor del que has viscut tu perquè, a més a més de grassa i de tractar bé el seu gos, tampoc no m’han faltat mai diners o he tingut deutes per poder viure en la casa en la qual visc… no com tu, que li devies diners al teu llogater“.

Una tiktoker critica Jesús Castro | Telecinco

Jesús Castro empitjora la polèmica | Telecinco

I ell com respon? Amb un missatge encara pitjor: “Un parell de dònuts i a dormir. És humor, però tu ets un quadre”. Una situació que li ha generat moltíssims comentaris negatius, com semblava lògic, ja que demostra molt poc tacte i encara menys empatia o humilitat a l’hora de reconèixer que s’havia equivocat.

Un par de donuts y a dormir . — Jesus Castro (@Jesus_Castro_5) May 12, 2023

L’actor, que ha tingut molts problemes amb la premsa, ha mostrat la seva pitjor cara en moltes ocasions fins al punt d’arribar a amenaçar els reporters. Ara suma una nova polèmica, la que el col·loca al centre de la diana una altra vegada.