Furia contra el actor Jesús Castro por mofarse de las personas grasas

Jesús Castro la ha liado al compartir en su perfil de Twitter un meme que potencia la gordofobia. El actor, conocido especialmente por su papel en El príncipe , ha recibido críticas feroces cuando la gente ha visto que le hacía gracia un chiste cruel contra las personas gordas. Realmente parece que se estuviera mofando de las personas con sobrepeso, lo que no ha gustado nada. En vez de darse cuenta del error que había cometido y pedir perdón, ha añadido más leña al fuego al reaccionar a la polémica con otro comentario contra estas personas.

Jesús Castro la ha liado | Telecinco

En el meme en cuestión, aparecen dos personas con exceso de peso en el que se da a entender que su aspecto físico se debe al poco deporte que realizan. Tienen un perro en brazos, lo que se acompaña de este mensaje: «Tu cara cuando te das cuenta de que nunca te sacarán a caminar».

El actor ha recibido por todas bandas al compartir este mem | Telecinco

Jesús Castro reacciona a la crítica de una influencer y empeora todavía más la situación

Ante esto, la tiktoker Mimi XXL ha compartido un video en el que lo deja verde: «No me dejará de sorprender que, solo por el hecho de ser gordos, dé igual lo buenas personas sean o cuánto trabajen. Da absolutamente todo igual, que vendrá cualquier analfabeto venido a más porque no hay nada peor que un tonto motivado en esta vida; un chico que viene aquí a hacer una broma sobre ti, a decir que no paseas tu perro… Pues aquí tienes a una gorda con un perro a quien trata mejor del que has vivido tú porque, además de gorda y de tratar bien su perro, tampoco me han faltado nunca dinero o he tenido deudas para poder vivir en la casa en la que vivo… no como tú, que le debías dinero a tu casero«.

Una tiktoker critica a Jesús Castro | Telecinco

Jesús Castro empeora la polemica | Telecinco

¿Y él como responde? Con un mensaje encara peor: «Un par de donuts y a dormir. Es humor, pero tú eres un cuadro». Una situación que le ha generado muchísimos comentarios negativos, como parecía lógico, puesto que demuestra muy poco tacto y todavía menos empatía o humildad a la hora de reconocer que se había equivocado.

Un par de donuts y a dormir . — Jesus Castro (@Jesus_Castro_5) May 12, 2023

El actor, que ha tenido muchos problemas con la prensa, ha mostrado su peor cara en muchas ocasiones hasta el punto de llegar a amenazar a los reporteros. Ahora suma una nueva polémica, la que lo coloca en el centro de la diana otra vez.