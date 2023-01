Jesús Castro, d’estrella de Telecinco a deutor: “Problemes econòmics”

Jesús Castro va ser un dels actors més exitosos de Telecinco el 2014, quan va ser escollit com a protagonista d’El Niño, una sèrie revelació que va fer molt bona audiència i per la qual va guanyar el premi Goya a millor actor revelació.

Aquella era la seva primera feina com a intèrpret, curiosament, un paper en el que va triomfar i que el va convèncer per deixar enrere la feina com a cambrer i els estudis d’electrònica. Des de llavors ha encadenat un projecte televisiu rere un altre, una llarga llista a la que ara afegirà la seva feina a Cristo y Rey, en el que es posarà a la pell del torero Paquirri.

L’actor Jesús Castro dona detalls dels diners que deu

No s’ha aturat des que comencés a ser famós, encara que aquesta bona sort no s’ha vist recompensada amb contractes milionaris. De fet, Jesús Castro acaba de concedir una entrevista en la que reconeix que està travessant problemes econòmics. Fa unes setmanes va dir que tenia “dificultats” i que ha degut diners al propietari del pis de Madrid en el que està de lloguer. Ara n’ha donat més detalls: “Estem tots en una situació amb tot caríssim, sobretot al supermercat. Aquest és un moment en el que hem d’estrènyer el cinturó. En el meu cas, m’estic presentant a més càstings per evitar més estralls”, diu a Lecturas.

“Jo visc a Madrid i visc sol, així que he de fer càstings sense parar per intentar buscar-me un lloc en algun projecte perquè està la cosa delicada“, ha afegit.

Jesús Castro va acabar molt enfadat després de Masterchef | TVE

Sempre ha estat un actor molt estimat, però és conscient que ara pot rebre crítiques per haver interpretat un torero: “Mai no vaig imaginar-me amb vestit de matador de bous i és una sensació. Estic encantat amb l’experiència, jo li he posat molta estima i molta feina. Sé que no agradarà a tothom, però quan tu saps que ho has donat tot… doncs ja està fet. Ho he fet des del respecte i si no els agrada, doncs no demanaré perdó”.