Jaime Lorente pateix un accident laboral i en publica una foto impactant

Jaime Lorente està gaudint d’un moment professional molt dolç. L’actor ha triomfat a La casa de papel després de tenir un petit paper a Élite, dues feines que l’han ajudat a fer-se un lloc en el sector. Actualment, de fet, és un dels protagonistes de Cristo y Rey d’Antena 3. El problema és que l’actor ha patit un accident laboral durant el rodatge, un ensurt que ha acabat portant-lo a l’hospital amb una ferida a la còrnia de l’ull.

L’intèrpret ha publicat una fotografia impactant en què es veu la ferida que s’hi ha fet, en un ull esquerre que apareix molt més vermell que l’altre i amb la pupil·la molt més gran: “Us recomano que mai no us talleu la còrnia, amics”. No ha explicat com s’ha fet aquesta ferida exactament, el que normalment passa amb el contacte d’algun objecte afilat amb l’ull o per l’impacte d’algun objecte. Els motius concrets es desconeixen, però almenys sembla que no és res irreversible.

Jaime Lorente pateix un accident laboral | Instagram

Jaime Lorene, de baixa per culpa de l’accident laboral

L’actor ha comunicat que hauria d’anul·lar la seva següent aparició pública. L’esperaven en el festival Holika de Calahorra, en la que estava previst que cantés amb el seu grup. En el comunicat expliquen que els metges li han recomanat que descansi: “Lamentem comunicar que un accident laboral farà impossible la participació de Jaime Lorente el divendres 1 de juliol en el festival Holika. L’avaluació mèdica a la que l’han sotmès li recomana repòs i suspensió absoluta de totes les activitats. És per això que lamentablement no podrà participar-hi. Esperem que Jaime pugui actuar en la pròxima edició del festival. Gràcies per la comprensió”.

L’actor pateix un accident | Instagram

Poc després era ell mateix qui escrivia unes paraules: “Em fa molta pena no poder anar demà al Holika festival. Tenia unes ganes brutals de saltar sobre l’escenari… Vull agrari a l’organització tota la feina i esforç. Espero que ho passeu de bojos en el festival. Ens veiem l’any vinent”, ha lamentat en un story.