Sergi Arola, entre els famosos que més diners deuen a Hisenda

Els famosos temen aquestes dates de l’any, tenint en compte que és quan es publica la llista que assenyala quins personatges coneguts deuen diners a Hisenda. Enguany han fet públics els noms dels personatges que deuen més de 600.000 €, entre els que destaquen noms molt populars. La famosa que encapçala el rànquing és Paz Vega, actriu que deu més de tres milions d’euros. El 2017 li van embargar dos pisos, però encara acumula una xifra altíssima que reconeix que no sap com pagarà. En el seu cas, recalca que no es tracta d’una multa per un delicte fiscal sinó per “disparitat de criteris” amb l’Agència Tributària.

En segon lloc, torna a estar José Luis Moreno. L’empresari i productor repeteix en aquesta temuda llista amb un deute de 2,6 milions d’euros. Això es deu, en bona part, a les pèrdues de dues de les seves empreses. I, en tercer lloc, entra un nom nou a la llista de morosos. Parlem de Makoke, la tertuliana de televisió i ex de Kiko Matamoros. Ella s’inaugura en la llista negra amb un deute d’1.100.000 € que no li serà fàcil de pagar.

Tot just després ens trobem amb una altra habitual entre els personatges famosos amb més problemes financers: Patricia Conde. La presentadora torna a aparèixer a la llista amb un deute menor que l’any passat, ja que ha pagat 100.000 €. El total continua sent elevat, ja que encara deu una mica més d’un milió d’euros.

Patricia Conde, entre els morosos d’Hisenda | Movistar+

Sergi Arola, el famós català que deu més diners a Hisenda

Qui no ha reduït gaire el deute que li reclamaven l’any passat és el cuiner català Sergi Arola. Només ha aportat 800 €, una misèria tenint en compte que encara deu 985.000 €. La cantant Merche apareix a la llista des del 2016, quan li van notificar que devia un milió d’euros. Ha anat pagant a poc a poc, però en l’informe anual encara apareix com a deutora de 850.000 €.

Una altra famosa que s’estrena en aquesta llista és Rachel Valdés, la parella d’Alejandro Sanz. Ha estat una sorpresa veure aquí la pintora cubana, qui deu 750.000 € a Hisenda. Una quantitat similar és la que encara té pendent Kiko Matamoros, que continua sent un dels morosos de l’Agència Tributària amb 713.000 € a retornar. I, finalment, ens trobem amb el periodista d’Espejo Público Alberto Castillón. Quant deu ell? 700.000 €, una xifra que ha anat reduint any a any.