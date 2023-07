Itziar Castro mai no ha tingut pèls a la llengua, una sinceritat que agrada i que fa molta gràcia als seus seguidors. L’actriu de Barcelona manifesta la seva opinió política a través del seu perfil de Twitter, de la mateixa manera que també aprofita aquest altaveu per criticar públicament famosos i companys de professió. Precisament és això el que acaba de fer, enviar un dard enverinat cap a dues cantants molt reconegudes.

Parlem del duet format per les germanes Encarna i Toñi Salazar o, el que és el mateix, Azúcar Moreno. En una entrevista recent a l’ABC, la Toñi va reconèixer que és votant del PP i que està convençuda que aquest és el partit que hauria de votar tothom en les pròximes eleccions generals del 23 de juliol: “Estic desencantada amb la política, però si voto, votaré el PP. Ho tinc clar perquè vull el millor per al meu país”.

Davant d’això, Itziar Castro ha volgut criticar la seva hipocresia. Per què? L’actriu considera que és incompatible votar un partit de dreta i ser defensora dels drets del col·lectiu LGTBI+. I és per això que les critica per dir això públicament després d’haver actuat en les festes de l’orgull a Madrid: “Però bé que van venir al Pride a actuar i a demanar que el col·lectiu les segueixi i comprin les seves cançons. Després no els interessen els nostres drets, quina contradicció“, ha etzibat.

Pero bien que vinieron al Pride a actuar y pedir que el colectivo las siga y les compren sus canciones, pero luego no les interesan nuestros derechos. Que contradicción. https://t.co/4pDYAnqnox — Itziar Castro (@ItziarCastro) July 7, 2023

Itziar Castro genera debat a Twitter amb la seva crítica al PP

Com era d’esperar, molts dels seus fans s’han posicionat a favor de la seva crítica en considerar que té raó; que el PP no defensa els drets del col·lectiu i, per tant, el que ha fet Azúcar Moreno és aprofitar-se de la situació per actuar al Pride i cobrar diners.

Ara bé, molts han manifestat la seva indignació contra l’argument de la Itziar en considerar pots ser homosexual i de dretes alhora. El debat ha guanyat molta intensitat en les darreres hores.

