Itziar Castro nunca ha tenido pelos en la lengua, una sinceridad que gusta y que hace mucha gracia a sus seguidores. La actriz de Barcelona manifiesta su opinión política a través de su perfil de Twitter, del mismo modo que también aprovecha este altavoz para criticar públicamente a famosos y compañeros de profesión. Precisamente es esto lo que acaba de hacer, enviar un dardo envenenado hacia dos cantantes muy reconocidas.

Hablamos del dúo formado por las hermanas Encarna y Toñi Salazar o, lo que es el mismo, Azúcar Moreno. En una entrevista reciente al ABC , la Toñi reconoció que es votante del PP y que está convencida que este es el partido al que tendría que votar todo el mundo en las próximas elecciones generales del 23 de julio: «Estoy desencantada con la política, pero si voto, votaré al PP. Lo tengo claro porque quiero lo mejor para mi país».

Ante esto, Itziar Castro ha querido criticar su hipocresía. ¿Por qué? La actriz considera que es incompatible votar a un partido de derecha y ser defensora de los derechos del colectivo LGTBI+. Y es por eso que las critica por decir esto públicamente después de haber actuado en las fiestas del Orgullo a Madrid: «Pero bien que vinieron al Pride a actuar y a pedir que el colectivo las siga y compren sus canciones. Después no les interesan nuestros derechos, qué contradicción«, ha espetado.

Pero bien que vinieron al Pride a actuar y pedir que el colectivo las siga y les compren sus canciones, pero luego no les interesan nuestros derechos. Que contradicción. https://t.co/4pDYAnqnox

Como era de esperar, muchos de sus fans se han posicionado a favor de su crítica al considerar que tiene razón; que el PP no defiende los derechos del colectivo y, por lo tanto, lo que ha hecho Azúcar Moreno es aprovecharse de la situación para actuar al Pride y cobrar dinero.

El problema no es que ellas vayan. Es que las inviten. O las contraten. Y eso ya…

Ahora bien, muchos han manifestado su indignación contra el argumento de Itziar al considerar puedes ser homosexual y de derechas a la vez. El debate ha ganado mucha intensidad en las últimas horas.

Ah, me entero que ahora no se puede ser homosexual y de derechas….



Cachis…. Cuánto van a sufrir algunos, mañana me apunto a una terapia de reconversión….



Y yo pensando que era un colectivo inclusivo….