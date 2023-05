Iker Jiménez i Carmen Porter, estafats per un presumpte company de feina

Iker Jiménez i Carmen Porter han estat estafats per un presumpte company de feina, una situació que han denunciat en directe des del programa que presenten a Cuatro. El matrimoni ha explicat a Horizonte que van viure una situació molt desagradable quan van ser víctimes d’un engany pel mig del carrer: “Va apropar-se a nosaltres un home que va identificar-se com un company nostre, un càmera de la cadena. Fa 20 anys que treballem i hem vist moltíssims càmeres, així que no em va estranyar no ubicar-lo”.

“Ell deia que va col·laborar amb nosaltres de manera puntual i el seu discurs estava molt ben enfilat. Ens va dir que s’alegrava que tot ens anés molt bé i ens vam interessar sobre com li anava a ell. Ens va dir que la filla tenia càncer, que la dona estava ingressada… Ens va espantar en 30 segons, aquesta gent és professional”, han explicat.

Carmen Porter i Iker Jiménez denuncien l’estafa que han patit

La parella assegura que es veien a ells mateixos amb èxit i que van “descompondre’s” en veure’l a ell com a una persona víctima d’una situació terrible: “Ens va dir que ens veia al costat de la seva filla moribunda. Encara que no sàpigues quin càmera era després de tants anys, et demana diners i tu caus. Ens va demanar una ajuda econòmica perquè deia que es trobava en una situació terrible i que no podia dur joguines a la filla l’hospital. Ens va caure l’ànima als peus i li vam dir que li deixaríem diners. En aquell moment, ens va demanar una adreça perquè presumptament ens volia retornar els diners que li deixéssim, però no se la vam donar. Li vam donar tot el que dúiem a sobre”.

Iker Jiménez i Carmen Porter, estafats per un company | Cuatro

La sorpresa va ser que, poc després, van saber que aquella història era mentida: “Uns quants companys dels mitjans de comunicació s’havien trobat amb el mateix càmera, que mai no va ser càmera. S’havia inventat aquell discurs i es col·locava a certs punts de Madrid per sortir a la teva trobada i estafar-te”.

No han dit quants diners van perdre, però sí que han volgut compartir aquesta estafa a través de la televisió per evitar que l’home continuï fent servir aquest parany per aconseguir diners aliens.