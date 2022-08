Bogeria per la foto romàntica d’Iker Casillas i una dona misteriosa

Iker Casillas l’ha fet grossa en publicar una fotografia romàntica amb una dona misteriosa, el que ha generat moltíssima curiositat. El futbolista no ha tingut parella des que es va separar de Sara Carbonero, una ruptura molt inesperada que va col·locar-lo en el focus dels paparazzi que el volen captar amb una nova parella. És aquesta dona l’afortunada?

A la imatge se’ls veu abraçats i amb un gran somriure mentre es miren directament als ulls. A més a més, el missatge també és romàntic: “Cor total! Continuem junts en aquest camí nou de la vida! Per més vegades! Vida maca. Camí lent, però amb ventall. Aire fresc de la serra”, escriu l’exfutbolista en una publicació que ha rebut el like de Sara Carbonero. El que tots es pregunten és què vol dir amb aquest “camí nou”. Té per endavant algun projecte?

Iker Casillas publica una foto amb una dona misteriosa | Instagram

Qui és la nova amiga d’Iker Casillas?

Com era d’esperar, la màquina de la premsa rosa s’ha activat per buscar informació sobre ella. Iker Casillas l’etiquetava a la fotografia, però el seu perfil d’Instagram era privat i no aportava cap informació més enllà del seu nom. Els mitjans de comunicació han començat a preguntar i han sabut que no es tracta de la nova nòvia del porter, sinó d’una amiga íntima a qui s’estima moltíssim des de fa anys.

Iker Casillas cada vegada està més actiu a les xarxes, una faceta d’influencer que fa molta gràcia als seus seguidors. No estaven acostumats a veure’l així, una vena més propera que agrada molt. El que de ben segur que li diuen és que la pròxima vegada especifiqui si les seves acompanyants són amigues o alguna cosa més… una tafaneria que s’ha viralitzat i que els ha tingut distrets una estona. A Twitter hi ha hagut moltíssims comentaris i especulacions al respecte, però ni tan sols això ha donat ales a Iker per pronunciar-se. El més probable és que tot plegat li hagi acabat fent gràcia, en adonar-se de la gran repercussió que podria arribar a tenir un anunci com aquest.