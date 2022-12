Frank Cuesta, a la diana per unes declaracions homòfobes i incendiàries

Frank Cuesta l’ha tornat a fer grossa. El presentador i animalista acostuma a dir la seva sense pensar gaire abans de parlar, una naturalitat que el deixa en evidència amb molta freqüència. En aquesta ocasió, ha estat el vídeo que ha compartit el que ha fet molta ràbia, ja que deixa palesa la seva homofòbia.

La idea era criticar la diversitat sexual i titllar-la d’antinatural: “Tu poses una p… pel·lícula ara i tot són noies menjant-se la boca i nois menjant-se la boca. Jo ja no veig un noi i una noia mai. Que està molt bé, que està molt bé… però, hòstia, perdoneu que us digui que convertir una relació de noi i noia en anormal fa que siguem anormals. Així com que tots els homes siguem abusadors, fills de p… Que està imposat. Però què ha d’estar imposat, subnormal?”.

Frank Cuesta, criticat per les seves paraules homòfobes | Youtube

“Ves a la natura! Els gossos tenen relacions amb altres gossos a la ciutat perquè no tenen gosses i a la guerra, qualsevol forat és trinxera. Què busca el gall? Un altre gall o una gallina? Què busca el cérvol? Una femella o un altre p… cérvol perquè li doni per cul? Ja no pots posar una pel·lícula en què una noia digui que li agrada un noi, li ha d’agradar un noi, una noia i un arbre. Doncs em nego perquè és antinatural. Estan imposant la diversitat sexual amb un p… llevataps. A mi no m’afecta gens, però sí que ho fa als meus fills, als meus nets i a la meva feina”, prossegueix en un vídeo molt polèmic que ha acabat esborrant per l’allau de crítiques ferotges que ha rebut. De fet, ha eliminat tot el contingut que tenia en el seu perfil de Twitter i només ha deixat el RT de tres comentaris que el critiquen.

"No eran comentarios homófobos". Ajam. Ya, sí. Solo los comparas con perros o con follarse a un árbol, todo bien. pic.twitter.com/MwJbNyW7mm — Gema MJ (@gmaemejota) December 13, 2022

Frank Blanco esborra el vídeo i tot el contingut que tenia a Twitter després de les crítiques

No ha demanat perdó i, a més a més, ha acusat els detractors d’haver manipulat les seves paraules: “Sou uns manipuladors i esteu fent mal. Em voleu etiquetar d’homòfob, xenòfob, misogin i no sé quantes coses més. Perfecte, però el mal que esteu fent a aquesta societat és brutal. No eren comentaris homòfobs. Bé, per a tu segurament sí”. Les imatges s’havien viralitzat abans que les esborrés, el que permet que encara ara se’l pugui sentir compartint una opinió que torna a col·locar-lo al centre de les imatges.