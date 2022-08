David Meca canvia de vida radicalment: de la natació a l’arquitectura

David Meca ha estat un dels nedadors més importants del país, el que demostra el seu increïble palmarès i tots els rècords que ha assolit. El campió del món va desaparèixer de la primera línia mediàtica de sobte, moment en què vam deixar de saber d’ell. Gràcies al seu perfil d’Instagram hem pogut saber què ha estat fent des del moment àlgid de la seva carrera durant els anys 90. La sorpresa? Que està treballant d’arquitecte en una empresa de construcció que dirigeix. A més a més, estaria fent de speaker motivacional per promoure la cultura de l’esforç per a la consecució de triomfs.

I d’on ha aconseguit aquesta informació? L’esportista va marxar fins als Estats Units a formar-se en Arquitectura, Economia i Art dramàtic. Ell mateix ha explicat que va anar-hi gràcies a una beca esportista. I, de fet, va arribar-hi amb un diccionari i pocs dòlars a la butxaca. Ara que ha acabat la carrera esportista professional, és aquesta formació la que l’està ajudant a guanyar-se la vida. Ja fa anys que no competeix, però encara entrena de tant en tant: “Continuo entrenant per si em decideixo a tornar-hi algun dia. No professionalment parlant o a primera fila com abans, per això. Parlo de fer-ho ocasionalment en algun projecte maco o solidari”.

Últimament és la faceta de coach la que intenta explotar. En fa promoció a Instagram, gràcies al que hem sabut que el de Sabadell va tenir molt a veure amb la participació del raper Rayden al Benidorm Fest. Per què? En ser qui va convèncer el cantant de presentar-se com a candidat a representar Espanya a Eurovisió. David Meca va organitzar un sopar a casa i allà li hauria posat l’actuació de Ruth Lorenzo per demostrar-li que ell també podria fer-ho. Finalment s’hi va presentar, però no va tenir sort i no va sortir escollit.

David Meca ara és coach | Instagram

David Meca mai no ha volgut parlar de la vida sentimental

I sobre la vida sentimental del nadador, què se sap? Ell mai no ha volgut parlar obertament sobre les seves relacions, fins al punt que no se li coneix parella. Això no vol dir que no n’hagi tingut, però. De fet, en unes declaracions va deixar anar que és un home molt familiar i que estava vivint amb algú: “Gaudeixo del moment i de la vida. Toca recuperar el temps que he perdut”, va dir públicament.