Chelo García Cortés i Marta Roca, de baixa en el seu pitjor estiu

Chelo García Cortés ha estat dos mesos allunyada de la televisió per culpa d’una caiguda en directe en la que es va trencar el braç. La col·laboradora de Sálvame està immersa en uns problemes econòmics que arrossega des de fa anys, el que ha reconegut públicament més d’una vegada. Ara que semblava que començava a recuperar-se, al seu mal moment se suma un nou maldecap. La dona, Marta Roca, ha patit un accident domèstic que la força a caminar amb crosses.

Així ho demostren unes fotografies que publica Diez Minutos en exclusiva, els qui asseguren que Chelo ho ha hagut de deixar tot per centrar-se en ajudar-la en la seva recuperació. Descriuen aquest com “el seu estiu més complicat”, en el que ambdues es troben impossibilitades per treballar i, per tant, per poder guanyar uns diners que necessiten molt.

Chelo García Cortés pateix un accident de cotxe | Diez Minutos

Una altra baixa mèdica per a Chelo García Cortés

Sembla que els problemes mai no venen sols, el que ha pogut experimentar en primera persona la periodista gallega. Cal recordar que aquesta no és la primera baixa que es veu forçada a agafar en els darrers anys. El 2018 va caure quan passejava la gossa i, de l’impacte contra el terra, va trencar-se el llavi. L’any següent va patir una altra caiguda a Sálvame que va provocar que necessités cadira de rodes una temporada. I ara torna a estar de baixa per haver caigut mentre els tertulians participaven en una desfilada de moda.

L’única bona notícia que li queda és que s’està recuperant de la fractura que l’ha allunyat de plató aquestes últimes setmanes. Aviat podrà tornar a la feina, el que està desitjant. Ara bé, fins llavors aprofitarà el temps lliure per cuidar la dona que tampoc no pot fer massa cosa. No s’ha filtrat què li ha passat exactament a la catalana, simplement s’han vist aquestes imatges en crosses que fan pensar que podria haver patit un petit accident.

Fa més de 30 anys que estan juntes, una relació forta i estable en la que han viscut moments molt complicats. No han tingut molta estabilitat econòmica, el que ha fet que estiguessin a punt d’haver de vendre la casa que comparteixen a Castelldefels més d’una vegada. Tot i així, han pogut tirar endavant com poden encara que Hisenda les persegueixi amb un deute milionari que va fer que la periodista hagués de demanar ajuda a alguns companys de professió.