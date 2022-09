Chanel treu a la llum quines són les seves supersticions més curioses

Chanel ha experimentat un canvi de vida radical arran del seu triomf al Benidorm Fest, el que la va traslladar fins a la gran final d’Eurovisió el passat mes de maig. De les crítiques inicials va passar als aplaudiments gràcies a la seva bona actuació, la que l’ha coronat en el món de la música. La cantant acaba de rebre dues nominacions en els premis de Los 40 Principales, el que demostra que continuen apostant per ella.

Per tal de celebrar aquesta bona notícia professional, ha concedit una entrevista a El Español en què l’artista d’Olesa de Monserrat ha tret a la llum dues curiositats sobre la seva vida: “Tinc un talent ocult, ser fer la forma d’una flor amb la llengua. Soc molt supersticiosa, a més a més, i segueixo molts rituals. En el camerino no pot haver-hi paraules negatives, sempre trepitjo l’escenari amb el peu dret i forço tots els membres del meu equip a fer el mateix. Demano gingebre, xocolata i una palleta per escalfar la veu”, ha revelat.

Chanel explica com gestiona la pressió des que és famosa

També ha reflexionat sobre la fama que ha adquirit en els darrers mesos: “Aquesta és la meva primera nominació musical i és molt fort! No he après a gestionar l’interès mediàtic… Hi ha vegades que ho faig millor i d’altres pitjor, ja que passo de prendre-m’ho amb humor a escandalitzar-me en veure el que han arribat a dir de mi. Recordo la primera vegada que em vaig veure en una revista del cor, moment en què vaig riure’m molt. També dic que no he deixat de ser jo mateixa. Per exemple, sempre em banyo a la platja despullada i no ho considero una bogeria. Que he d’anar més amb compte pels fotògrafs? És cert, mai no hi caic”.

Chanel parla de la gestió de la fama | Europa Press

“De moment la pressió l’estic vivint bé, encara que tinc molts nervis i soc exigent. Vull fer-ho bé i que agradi el que faig, per la qual cosa encara m’estic formant i buscant el meu so. No vull treure una cançó ràpidament només perquè l’he de treure ja. Vull fer les coses bé. No em condiciona la por a què no agradin les meves cançons al públic, però òbviament que ho penso. Dono el millor de mi mateixa, faig molta autoanàlisi i tinc una coach que m’ajuda”, assegura per una altra banda.