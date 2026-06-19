Carlos Baute ha patit una forta caiguda a l’aigua que l’ha forçat a acudir a Urgències. L’exitós cantant, que es fes mundialment conegut amb l’èxit Colgando en tus manos, estava practicant surf quan ha caigut malament amb la mala sort que ha acabat fracturant-se el braç dret. Un cop a l’hospital, li haurien fet les proves pertinents i l’han hagut d’enguixar tot el braç per evitar que vagi a més. Ell mateix ha explicat què li ha passat i ha compartit el diagnòstic en un post al seu perfil d’Instagram, en el qual ha compartit fotos amb el doctor i sempre un somriure per intentar treure ferro al que li ha passat.
Aquest ha estat un ensurt fort, però, tal com ell mateix ha reconegut: “La vida, moltes vegades, et posa a prova. Als 52 anys, algunes coses costen una mica més“, confessa Carlos Baute. Com dèiem, el cantant estava surfejant quan ha caigut malament i s’ha fracturat el canell: “El que he après és que els problemes s’afronten amb un somriure”.
Avui mateix començava la seva gira de concerts, cosa que l’ha enfonsat perquè no s’esperava patir un accident poques hores abans de viatjar fins a Tenerife: “L’esport, gent meva, mentre feia surf… vaig caure i m’he fet una fractura però no passa res. Demà estarem a Tenerife. Us estimo, benediccions”. I és que, no obstant la caiguda i la fractura, no ha volgut cancel·lar cap de les actuacions: “El pitjor és que demà comença la gira de concerts, però això no em detindrà. Hi serem, cantant amb tot l’amor del món, perquè la música té una força que supera qualsevol obstacle“.
Les fotos de Carlos Baute a l’hospital després de l’accident
Carlos Baute ha volgut agrair els metges i infermeres que l’han atès després de l’accident: “Van ser màgics amb mi i em van fer sentir acompanyat en tot moment”, ha aplaudit. L’artista ha recordat que només tenim una vida i que, davant d’això, no podem flaquejar: “Intentem somriure, fins i tot en aquests moments en els que alguna cosa fa mal. Sempre hi haurà una raó per tirar endavant, agrair i gaudir de cada instant“, ha repetit en una mena de mantra positivista.
Molts dels seus fans s’han afanyat a omplir la publicació de missatges d’ànims i estima. Carlos Baute haurà d’adaptar alguna part del concert tenint en compte que va amb el braç enguixat, però mantindrà els compromisos professionals com si res no hagués passat.