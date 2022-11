Carlos Baute, enamorat de Barcelona: “És una ciutat perfecta i meravellosa”

Carlos Baute ha reconegut ser un enamorat de Barcelona, en el que ha tornat a insistir en la seva entrevista al Tot es mou. El cantant es troba a la capital catalana gravant un projecte secret per a Netflix, el que la Cadena Dial ha aprofitat per convidar-lo al concert multitudinari que tindrà lloc el pròxim dissabte.

Helena Garcia Melero ha volgut saber si Carlos Baute està còmode quan visita Barcelona: “És la ciutat perfecta. Jo vaig voler viure aquí quan vaig venir a Espanya perquè és meravellosa! El primer que vaig pensar era que no entenia com podia ser tan maca. Ho teniu tot, la ciutat, la gent, el menjar, la platja i les muntanyes. A mi m’agrada menjar bé i he de dir que m’encanten els calçots, els adoro!”

El veneçolà acaba de treure un disc molt especial per als seus fans, ja que han pogut participar activament per primera vegada. L’artista ha explicat com va sorgir aquesta idea: “Aquest projecte é molta història perquè he parlat amb els meus fans per fer-ho. Ho vaig idear durant la pandèmia, quan estava vivint a Letònia amb la família de la meva dona. Ens vam escapar cap allà quan es va poder i recordo estar component i pensar que estaria bé fer un vídeo en directe amb els meus seguidors en el que els vaig demanar que m’expliquessin una història per poder cantar-se-la”.

“Van començar a escriure’m moltes històries i La otra mitad està inspirada en una que em va narrar un dels fans. Jo en aquell moment no sabia què escriure i gràcies als fans vaig poder inspirar-me. Va ser molt maco poder interactuar amb ells i ara m’agradaria trobar-me amb la persona que em va passar aquesta història. Gràcies a ella em vaig inspirar i puc parlar d’aquesta història amb molta passió sobre el típic desamor en el que un dels dos té l’esperança que acabaran reconciliant-se. El que no m’imaginava era que la gent acabaria interpretant la cançó també com una carta d’amor a la gent que ja no hi és. Cadascú la interpreta com vol i se la fan seva, el que és molt maco”, explica.

Carlos Baute dona la seva opinió sobre el mundial de Qatar

Aquests últims dies s’està parlant molt sobre la negativa d’alguns artistes a acudir al mundial de Qatar. Una d’elles ha estat Shakira, que no ha volgut cantar en la inauguració en senyal de protesta pels drets humans que no es respecten en aquest país. Què opina Carlos Baute? “Jo respecto molt la decisió que ha pres Shakira de no acudir a cantar-hi i que jo faria el mateix. Hi ha moltes coses que són molt antigues i que s’han de modernitzar. A les escoles hi hauria d’haver una assignatura que s’hauria d’anomenar “sentit comú”, de fet”.