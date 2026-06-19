Carlos Baute ha sufrido una fuerte caída al agua que le ha obligado a acudir a Urgencias. El exitoso cantante, que se hizo mundialmente conocido con el éxito Colgando en tus manos, estaba practicando surf cuando cayó mal con la mala suerte de terminar fracturándose el brazo derecho. Una vez en el hospital, le habrían hecho las pruebas pertinentes y le han tenido que escayolar todo el brazo para evitar complicaciones. Él mismo ha explicado lo que le ha pasado y ha compartido el diagnóstico en un post en su perfil de Instagram, en el que ha compartido fotos con el doctor y siempre con una sonrisa para intentar restar importancia a lo ocurrido.

Este ha sido un susto fuerte, pero, tal como él mismo ha reconocido: «La vida, muchas veces, te pone a prueba. A los 52 años, algunas cosas cuestan un poco más«, confiesa Carlos Baute. Como decíamos, el cantante estaba surfeando cuando cayó mal y se fracturó la muñeca: «Lo que he aprendido es que los problemas se afrontan con una sonrisa».

Hoy mismo comenzaba su gira de conciertos, lo que le ha desanimado porque no esperaba sufrir un accidente pocas horas antes de viajar hasta Tenerife: «El deporte, mi gente, mientras hacía surf… caí y me he hecho una fractura pero no pasa nada. Mañana estaremos en Tenerife. Os quiero, bendiciones». Y es que, a pesar de la caída y la fractura, no ha querido cancelar ninguna de las actuaciones: «Lo peor es que mañana empieza la gira de conciertos, pero eso no me detendrá. Estaremos, cantando con todo el amor del mundo, porque la música tiene una fuerza que supera cualquier obstáculo«.

Las fotos de Carlos Baute en el hospital después del accidente

Carlos Baute ha querido agradecer a los médicos y enfermeras que lo atendieron después del accidente: «Fueron mágicos conmigo y me hicieron sentir acompañado en todo momento», ha aplaudido. El artista ha recordado que solo tenemos una vida y que, ante esto, no podemos flaquear: «Intentemos sonreír, incluso en estos momentos en los que algo duele. Siempre habrá una razón para seguir adelante, agradecer y disfrutar de cada instante«, ha repetido en una especie de mantra positivista.

Carlos Baute pateix una caiguda i es fractura el braç | Instagram

Carlos Baute rep l’alta després d’haver d’acudir a l’hospital per una fractura | Instagram

Muchos de sus fans se han apresurado a llenar la publicación de mensajes de ánimos y cariño. Carlos Baute tendrá que adaptar alguna parte del concierto teniendo en cuenta que va con el brazo escayolado, pero mantendrá los compromisos profesionales como si nada hubiera pasado.