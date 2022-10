Sorpresa de Bigote Arrocet: “Trobo a faltar María Teresa Campos”

Edmundo Arrocet ha reaparegut públicament en una gala que ha aprofitat per deixar anar unes declaracions sobre María Teresa Campos molt sorprenents. L’humorista xilè va sortir amb ella durant molt de temps, una relació que van trencar fa gairebé tres anys. Des de llavors no han tornat a parlar, però sembla que ell no ha deixat de parlar amb ella.

“La veritat és que sí, que la trobo a faltar perquè és molt graciosa i és mil vegades més divertida que jo. Ja vindran millors èpoques, suposo. Jo mentalment sempre m’estic recordant d’ella perquè van ser sis anys en els que vaig ser una persona molt feliç, vam viatjar i ho vam passar meravellosament bé. Li desitjo el millor. L’única cosa que vull és que li vagi bé… No parlem, però sé que alguna vegada ens retrobarem. Diuen que el temps ho cura tot“, etziba amb un somriure davant dels micròfons d’Europa Press.

#VÍDEO | Edmundo Arrocet confiesa que echa de menos a Teresa Campos: "Siempre me estoy acordando de ella" https://t.co/7IvDNN069y pic.twitter.com/cYP16rVf1v — CHANCE (@CHANCE_es) October 6, 2022

Edmundo Arrocet defensa María Teresa Campos després d’anys parlant malament d’ella

Les coses entre ells van acabar molt malament i s’han dit de tot a televisió, per la qual cosa ha sobtat que mogui fitxa d’una manera tan descarada. Els periodistes van aprofitar que estava parlant així d’ella per preguntar-li la seva opinió sobre el mal moment que travessa la periodista, que ha reconegut que està molt deprimida darrerament perquè cap cadena de televisió no li ofereix un programa. I què opina Bigote Arrocet? Que és un error que ningú no li ofereixi un projecte de feina bo.

“Jo l’única cosa que vull és que li vagi bé, crec que ella amb tot el bagatge que té darrere es mereix un programa. Ha de tenir-ne un! M’estranya que cap canal no s’hagi interessat per ella, perquè podria fer mil programes meravellosos“, ha reconegut en les que han estat les declaracions més positives cap a ella en molt de temps.