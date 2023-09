Els ingressos de Belén Esteban cauen en picat i perd un 94%

Belén Esteban ha rebut males notícies econòmiques. La fins ara col·laboradora de Sálvame s’ha quedat sense la seva font d’ingressos principals amb la cancel·lació del programa. Netflix li haurà pagat bé pel programa que han gravat aquest estiu pels països sud-americans, però amb això no tindrà prou per mantenir l’alt nivell de vida que té.

Ella encara té sort, tenint en compte que va provar sort en un altre projecte empresarial fora de la televisió. Es tracta d’una empresa d’alimentació que té a la venda gaspatxo i salmorejo fets amb la recepta de la seva mare, cremes de verdures o una bossa de patates fregides.

Els ingressos de l’empresa de Belén Esteban cauen en picat

En un principi aquesta idea va triomfar i va guanyar molts diners, però enguany els números no quadren i hauria presentat uns comptes que demostren que la batacada ha estat important. La Razón confirma que la companyia ha patit una caiguda dels seus ingressos “vertiginosa”.

En el darrer any fiscal, l’empresa de Belén Esteban només ha tingut 9.472 € de benefici. L’any passat, en canvi, aquesta xifra s’havia disparat fins als 162.000 €. Tenint en compte això, li ha quedat net un 94% menys en comparació i això suposa un autèntic desastre. També hauria tingut una pèrdua important pel que fa als actius líquids de l’empresa, que passa de 212.000 € en caixa a només 16.000 €. Per una altra banda, el seu patrimoni net també ha descendit en picat: “El primer any va declarar 164.000 € i ara enguany només presenta 13.000 €”.

Potser el primer any va aprofitar la curiositat que generava aquesta creació, però alguna cosa haurà de canviar si realment vol canviar aquesta tendència negativa i el pou en què es troba immersa aquesta empresa actualment.

La foto de Belén Esteban i Gerard Piqué fa parlar molt | Europa Press

Tampoc no s’ha publicat quins són els seus plans de futur en aquesta temporada televisiva. Podria ser que el seu company i amic Jorge Javier Vázquez compti amb ella per a Cuentos chinos, el nou programa que presentarà a Telecinco per fer la competència a El Hormiguero. De moment, tot és una incògnita.