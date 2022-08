La neboda d’Aznar, sense diners i a punt de ser desnonada

Aran Aznar va convertir-se en un personatge del cor molt conegut en començar a aparèixer a televisió fa uns anys. La neboda de l’expresident espanyol va parlar de la seva vida en una revista i això va donar ales a Telecinco per convidar-la a participar a Supervivientes. Aquest dilluns l’hem tornat a veure en antena, en una petita aparició a Ya es verano en què ha reconegut que necessita diners.

Actualment viu amb la seva filla de 24 anys en un pis que no es pot permetre: “No puc fer front al pagament del lloguer i tinc una ordre de desnonament que em van posar quan va començar la pandèmia. Sóc una persona vulnerable en risc d’exclusió social, ja que únicament rebo un pagament per haver estat víctima de violència de gènere que pràcticament no m’ajuda a pagar les factures ni el menjar. Ara mateix m’és igual el què, però necessito treballar per poder ajudar la meva mare i els meus fills”.

“La meva família no sap res de tot això… Saben que em trobo en una situació complicada, però no els he demanat ajuda. No sabien que vindria, però vull deixar clar que jo mai no he parlat d’ells. Jo vaig aparèixer públicament com a neboda d’Aznar, però mai no he parlat malament d’ells. Tot el contrari, vaig intentar donar una cara humana al meu tiet. Us equivoqueu si dieu que m’he aprofitat d’ells i que he fet mal a la seva imatge”.

La neboda d’Aznar té problemes econòmics | Telecinco

Aran Aznar aconsegueix una oferta de feina

De l’entrevista va marxar amb una oferta de feina sota el braç, ja que un dels col·laboradors del programa va dir-li que sap que necessiten una relacions públiques en una discoteca de Madrid. Caldrà veure si acut a l’entrevista i si el convenç per tal de poder treballar-hi i poder guanyar un sou que la tregui d’aquesta situació.