Antonio Banderas: “Em van fer fora de nou pensions perquè no podia pagar”

Antonio Banderas ha tret a la llum detalls molt sorprenents dels greus problemes econòmics que ha arribat a tenir. Han passat molts anys des que comencés a ser famós, per la qual cosa sobta molt llegir que no podia pagar la pensió o que s’alimentava a base de patates perquè no tenia diners per comprar res més. Doncs així era, si fem cas al que ha explicat ell mateix en una entrevista a El Hormiguero que ha cridat molt l’atenció.
El director ha confessat que és cert el rumor, que en els seus inicis ho va passar molt malament perquè no arribava a finals de mes: “En el meu primer any a Madrid, vaig viure a nou pensions diferents i m’anaven fent fora quan s’adonaven que no podia pagar“. De fet, tot aquell any va tenir dificultats fins i tot per anar al supermercat: “Vaig comprar-me un llibre sobre cuinar patates i ho feia cada dia, de totes les maneres possibles, ja que era l’única cosa que podia comprar“.
Si s’alimentava, era gràcies a un cambrer que cada nit li regalava una cervesa i un entrepà. Afortunadament per a ell, anar a aquell bar de sota del teatre María Guerrero acabaria canviant la seva vida: “Vaig comprar un bitllet a Màlaga perquè em vaig adonar que no podia continuar així. Però, un dia, vaig trobar-me la directora del teatre i li vaig preguntar què havia de fer per aconseguir treballar allà”. Una trobada fortuita que li canviaria la vida, ja que va anar a les proves i el van seleccionar per interpretar un paper que faria que l’acabés descobrint Pedro Almodóvar. La resta, és història.
Què ha explicat Antonio Banderas sobre els problemes econòmics que ha tingut?
En declaracions anteriors, Antonio Banderas havia donat més detalls sobre les complicacions econòmiques que ha hagut d’afrontar. El Español, per exemple, recollia unes paraules de l’actor on confessava que havia tingut 860.000 € de pèrdues després d’haver invertit dos milions en el Teatre del Soho de Màlaga. Tampoc no li han acabat de funcionar els negocis que ha muntat d’hostaleria i restauració, ja que no ha arribat a guanyar diners amb els restaurants: “T’anava a dir que guanyo diners amb els restaurants, però és que tampoc ho faig”, va reconèixer en el seu moment.
No obstant aquests problemes econòmics, però, la seva situació financera no s’hauria vist massa compromesa pel que es veu. Ha arribat a fer molts diners, malgrat les pèrdues, i el seu matalàs li permetria tenir una bona guardiola malgrat tot.