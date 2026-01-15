Antonio Banderas: «Me echaron de nueve pensiones porque no podía pagar»

Antonio Banderas ha revelado detalles muy sorprendentes de los graves problemas económicos que ha llegado a tener. Han pasado muchos años desde que comenzó a ser famoso, por lo que sorprende mucho leer que no podía pagar la pensión o que se alimentaba a base de patatas porque no tenía dinero para comprar nada más. Pues así era, si hacemos caso a lo que ha explicado él mismo en una entrevista en El Hormiguero que ha llamado mucho la atención.

El director ha confesado que es cierto el rumor, que en sus inicios lo pasó muy mal porque no llegaba a fin de mes: «En mi primer año en Madrid, viví en nueve pensiones diferentes y me iban echando cuando se daban cuenta de que no podía pagar«. De hecho, todo aquel año tuvo dificultades incluso para ir al supermercado: «Me compré un libro sobre cocinar patatas y lo hacía cada día, de todas las maneras posibles, ya que era lo único que podía comprar«.

Si se alimentaba, era gracias a un camarero que cada noche le regalaba una cerveza y un bocadillo. Afortunadamente para él, ir a aquel bar debajo del teatro María Guerrero acabaría cambiando su vida: «Compré un billete a Málaga porque me di cuenta de que no podía continuar así. Pero, un día, me encontré con la directora del teatro y le pregunté qué debía hacer para conseguir trabajar allí». Un encuentro fortuito que le cambiaría la vida, ya que fue a las pruebas y lo seleccionaron para interpretar un papel que haría que lo acabara descubriendo Pedro Almodóvar. El resto, es historia.

Antonio Banderas habla de los problemas económicos que ha tenido con Pablo Motos | Antena 3

¿Qué ha explicado Antonio Banderas sobre los problemas económicos que ha tenido?

En declaraciones anteriores, Antonio Banderas había dado más detalles sobre las complicaciones económicas que ha tenido que afrontar. El Español, por ejemplo, recogía unas palabras del actor donde confesaba que había tenido 860.000 € de pérdidas tras haber invertido dos millones en el Teatro del Soho de Málaga. Tampoco le han terminado de funcionar los negocios que ha montado de hostelería y restauración, ya que no ha llegado a ganar dinero con los restaurantes: «Te iba a decir que gano dinero con los restaurantes, pero es que tampoco lo hago», reconoció en su momento.

¿Qué ha explicado el actor en la visita a El Hormiguero? | Antena 3

No obstante estos problemas económicos, su situación financiera no se habría visto demasiado comprometida por lo que se ve. Ha llegado a hacer mucho dinero, a pesar de las pérdidas, y su colchón le permitiría tener una buena hucha a pesar de todo.