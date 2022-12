Revelen per què no s’han divorciat encara Anabel Pantoja i Omar

Omar Montes i Anabel Pantoja van casar-se l’octubre de l’any passat i, només quatre mesos després, van anunciar la seva separació. La parella va acabar de molt males maneres i no han tornat a veure’s ni parlar. De fet, només es refereixen l’un a l’altre a través d’entrevistes a revistes en les que acostumen a deixar-se verds… En aquesta última ocasió, ha estat el canari qui ha tret a la llum com està la situació entre ells.

Ho ha fet en l’entrevista que ha concedit a la revista Lecturas, que publica una fotografia seva a portada en la que apareix amb la seva nova nòvia. El titular en si ja és un dard cap a l’ex: “Mai no havia sentit un amor tan fort“, diu tot fent referència a aquesta relació amb Marina Ruiz quan fa pocs mesos que surten. Volen anar a viure junts i tenen clar que la seva és una història d’amor “amb molt de futur”. El temps dirà si s’acabaran casant o no, però de moment això seria impossible perquè Omar continua casat legalment amb Anabel Pantoja.

Omar Sánchez i Anabel Pantoja, el dia de la boda | Europa Press

Omar Montes posa excuses i justifica per què no han fet oficial el divorci encara

Com és que encara no han oficialitzat el divorci? Per què no han signat els papers gairebé un any després de la seva ruptura? El surfista ho explica en unes declaracions que han sobtat molt: “Jo no em vull casar demà, així que no tinc pressa per arreglar aquests papers del divorci. És cert que vull deixar solucionat el tema, però. Òbviament que em divorciaré quan torni a les Illes Canàries. Realment no ens hem divorciat perquè cap dels dos no ha tingut temps per culpa de la feina. Aquest és un tràmit molt ràpid, així que ja el farem”. En què quedem, en què no han tingut temps o en què és ràpid de fer?

Omar protagonitza una portada amb la nova nòvia | Lecturas

I què opina la seva nova parella sobre aquest matrimoni? “Al final un matrimoni només és un paper signat. El que importen són els sentiments”. Davant d’això, l’Omar insistia en què efectivament vol divorciar-se formalment d’Anabel: “Tenint en compte la relació que tinc amb Marina i veient que tenim futur, sé que el divorci és un tema que he de tancar amb l’Anabel quan parli amb ella. Passarà quan hagi de passar i tots feliços”. No han acabat de convèncer les excuses del professor de surf, però sembla que realment confia en què la seva nova relació funcioni i prefereix trencar definitivament i legalment amb l’ex per poder encarar el futur com a home totalment lliure.