Pastora Soler recorda l’època amb atacs de pànic: “Moments dramàtics”

Pastora Soler va fer una aturada a la seva carrera fa ara vuit anys després de patir un fort atac de pànic escènic en un concert. La cantant ha volgut recordar com va viure un moment molt dolent per a ella que va generar un gran boom, el que creu que té a veure amb què per llavors no es parlava tan obertament sobre la salut mental com ara. En una entrevista molt sincera a Divinity, deixa clar que anar a teràpia l’ha ajudat moltíssim i que recomana que tothom tingui un assessor o terapeuta de confiança per poder aprendre a gestionar tot el que ens passa en el nostre dia a dia.

“D’aquells mesos aturada vaig sortir molt enfortida. Rebre teràpia, descansar i prendre-m’ho amb tranquil·litat em va ajudar a curar-me d’una manera molt natural. El primer pas quan et passa una cosa així és no tenir pressa, ja que t’has d’adonar que aquest procés és gradual. Un problema com aquest no arriba d’un dia per un altre i tampoc no marxa tan fàcilment, has d’anar a poc a poc”, diu l’artista.

La cantant recorda la por escènica que va viure | Divinity

Pastora Soler reconeix que va viure moments “molt dramàtics”

Ha explicat que ella va arribar a un “límit molt límit” i assegura que no vol oblidar aquella sensació per poder aprendre dels seus errors: “Faig l’exercici de recordar què feia malament per no tornar a passar el mateix“. En el seu cas, va encadenar un seguit d’atacs de pànic que van provocar que ho passés realment malament. No ajudava que la gent se’n mofés, és clar: “Vaig viure moments molt dramàtics i van escriure’s moltíssims comentaris, potser perquè en aquell moment una cosa així encara es veia com un fet nou”.

Han passat uns quants anys i últimament es parla amb molta més naturalitat de la salut mental, però això no vol dir que ja ho tinguem tot fet: “Encara cal continuar lluitant per visibilitzar-ho, perquè queda molt a fer i això ens ho demostra el cas d’Amaia Montero, per exemple. Tots els comentaris eren negatius, se’n reien, criticaven el seu físic… Això no pot ser”, lamenta. Una entrevista en la que se sincera i en la que clama més empatia.