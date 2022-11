Sofia, molt tensa en la trobada amb Letícia i les netes: “Terrible”

Elionor de Borbó va ser la gran protagonista dels Premis Princesa d’Astúries en pronunciar un discurs que va quedar en segon pla després d’haver de marxar corrents d’un acte per culpa de la gastroenteritis. Però ara tota l’atenció se centra en Letícia i Sofia, sobretot, per una mala relació que va provocar moments incòmodes durant la gala que ara han estat analitzats per Pilar Eyre.

Letícia, Elionor i Sofia ni tan sols miraven la reina emèrita

La cronista barcelonina ha parlat a Lecturas d’unes imatges en les que resulta evident que no se suporten, ja que van evitar fins i tot mirar-se mentre els fotògrafs els feien la foto de grup: “Les cares eren un poema. La cara de Letícia, que no sap dissimular els seus sentiments, s’havia convertit en una màscara rígida i el coll revelava uns tendons tan tirants com cordes de guitarra”.

Pilar Eyre creu que tot hauria sortit perfectament si no hagués estat per la presència de Sofia: “En la fotografia va haver-hi tensions, ja que va col·locar-se al costat de Felip i Elionor va haver de demanar-li que s’apartés. Sofia va intentar interactuar amb Letícia, que li va contestar breument mentre intentava posar la màxima distància possible amb la sogra fins a donar-li ostentosament l’esquena”. Tampoc les netes van dirigir-li gaire la mirada, tal com evidencien les fotografies del moment.

Letícia ni tan sols mira la sogra | Europa Press

Sofia, amb les netes en els Premis Princesa de Astúries | Europa Press

Pilar Eyre opina sobre el paper de Sofia de Grècia

Pilar Eyre va compartir un vídeo en el seu perfil de Twitter en el que destacava el moment en què la família reial va abandonar el teatre: “Les nenes anaven a sortir sense cap mena de protocol, moment en què l’emèrit va empènyer suaument la neta petita i amb l’altra mà va detenir Elionor per sortir ella mateixa abans. Elionor, sense immutar-se, no li va fer cas i va escaquejar-se. L’expressió de l’emèrita va ser terrible“.

Aquí la emérita impidiendo que la princesa de Asturias salga antes que ella a la calle. Atención a la expresión de su rostro. pic.twitter.com/bHQbc4jhzf — Pilar Eyre (@pilareyre) October 28, 2022

No ves a la emérita poniéndole la mano a la princesa de Asturias para detenerla y salir antes que ella? Y como Leonor tiene que driblar para salir? Su expresión? https://t.co/uxLGFiWpCD — Pilar Eyre (@pilareyre) October 28, 2022

Una trobada que hauria tornat a demostrar que la relació entre Sofia i les dones de la família reial és cada vegada pitjor.