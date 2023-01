Cayetano Martínez de Irujo explica per què va trencar amb Elena de Borbó

Elena de Borbó va estar casada amb Jaime de Marichalar dotze anys, però abans ja havia tingut altres parelles. La germana gran de Felip VI va estar molt enamorada d’un aristòcrata conegut a televisió, Cayetano Martínez de Irujo. El fill de la duquessa d’Alba tenia un patrimoni increïble, estava molt ben posicionat i tenia passió pels cavalls com ella, el que el convertia en un candidat molt bo per ser el marit de la infanta espanyola.

Va saber-se que havien sortit junts quan ell ho va confessar en el llibre de les seves memòries, però abans l’amor ja s’havia acabat i realment no va saber-se mai què havia passat allà. Doncs bé, ara ha estat ell l’encarregat de donar-ne més detalls en una entrevista al Chester de Risto Mejide. Ell ha estat el primer entrevistat d’aquesta nova versió del programa del publicista. Sincer i sense pèls a la llengua, ha reconegut que a Elena no li va agradar que revelés públicament la seva aventura amorosa.

“No se sabia que vam estar junts, va ser tot molt ocult i secret. Elena és una grandíssima persona i la tenia a prop en el món de la hípica. Tres mesos després de començar a sortir vaig adonar-me que no estava preparat per sortir d’una cel·la educacional tan forta com la meva com per entrar en una d’encara més gran. No em veia allà i la meva mainadera era l’única que m’entenia quan em deia que jo no havia nascut per ser un segundón. Tothom m’empenyia cap a aquella relació, l’única que va mantenir-se imparcial va ser la meva germana Eugenia. Era molt maco per a tothom relacionar les dues famílies, però vaig tenir la força de dir que allò no era per mi. No era el que jo buscava. Ara bé, també et dic que no va ser difícil sortir d’allà perquè tot m’hi empenyia”.

“Fue difícil salir de ahí” #ChesterCayetano pic.twitter.com/PRz61FMGhQ — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) January 17, 2023

Cayetano Martínez de Irujo relata les pallisses físiques que va patir quan era petit

L’aristòcrata vivia en un palau de 200 habitacions des que va néixer, però la seva infància també va tenir coses dolentes. Una de les que més el van marcar? Que pràcticament no veia la mare, a qui ha acusat d’estar únicament pendent de la seva filla Eugenia. Els nens van ser criats per diferents mainaderes, les que haurien estat molt cruels amb Cayetano.

“Durant molt de temps vaig tenir un problema emocional molt gran que va derivar en problemes amb les dones, ja que mai no vaig saber diferenciar amor de sexe. Les dones sempre m’han estimat moltíssim, però jo els hi tenia por per les pallisses que van donar-me les mainaderes… unes pallisses que van fer que tingués por a les dones i a tenir una relació”, ha etzibat.

“No veíamos mucho a nuestra madre. Vivíamos con las nanis, básicamente desde que nació Eugenia. Tuvimos una austríaca, que nos daba con un bambú”#ChesterCayetano @ristomejide pic.twitter.com/stCB2iJqRb — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) January 17, 2023

I és que sembla que aquestes dones que s’encarregaven d’ell no eren molt agradables: “Vam tenir una nanny austríaca que ens pegava amb un bambú. Ens donava autèntiques pallisses físiques… La meva mare no s’assabentava perquè no li ho dèiem. En cas d’haver-ho fet, ella l’esbroncaria però poc després ens pegarien el doble”.

Aquests maltractaments, els que diu que eren sense motiu, li va generar un trauma que va haver de tractar-se: “Vaig anar a un terapeuta que em va recomanar ingressar en un centre als Estats Units. Allà vaig aguantar cinc setmanes només, ja que les teràpies eren molt fortes. Hi havia moments en els que em quedava sense respiració perquè no podia parar de plorar. No m’he pogut enamorar fins que he resolt aquest problema”.

Cayetano Martínez de Irujo s’emociona en recordar les pallisses que va rebre quan era petit | Cuatro

També ha fet altres confessions personals, com que va estar enganxat a les drogues i que creu que no hauria pogut sortir-ne de no ser per l’esport: “Vaig fer el ximple amb les drogues i quan estava a punt de caure en una addicció, l’esport va salvar-me gràcies a Déu. Diguem que allò té un període de cinc anys i és a partir d’allà que hi caus de ple”.

Cayetano Martínez de Irujo se asomó al precipicio del mundo de las drogas y logró salir de él gracias al deporte. #ChesterCayetano pic.twitter.com/dtM6lBj6B9 — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) January 17, 2023

Un Cayetano Martínez de Irujo molt sincer i simpàtic amb el programa, el que sobta tenint en compte la mala relació que ha tingut sempre amb els mitjans de comunicació.