Cayetano Martínez de Irujo ha passat els dies que hauria hagut de dedicar al viatge de noces amb “un dolor inhumà”, tal com acaba de revelar ell mateix en la primera entrevista que concedeix després de la boda. Poc abans del seu matrimoni amb Bárbara Mirjan, 33 anys més jove que ell, va haver de passar per quiròfan perquè tenia una hèrnia discal. La recuperació va ser molt bona, però dies després va recaure amb uns dolors d’esquena molt forts. La situació va complicar-se tant, que ni tan sols hauria pogut anar a la missa en honor de la seva mare.
La revista ¡Hola! ha pogut parlar amb l’aristòcrata, que ha confirmat que ho ha passat molt malament: “He tingut dolors inhumans a l’esquena per culpa d’una infecció i he passat uns dies terribles. Ja no és tot el que he passat a nivell físic, sinó que psicològicament m’ha afectat bastant. M’han operat catorze vegades en els últims vuit anys i ha estat molt dur. El meu viatge de noces ha estat…“.
Necessita “uns dies més” i “molta tranquil·litat” per poder tornar a la normalitat, ha dit. El problema de salut que té el qualifica de “bastant greu” i assegura que encara està recuperant-se perquè sap que encara li queden setmanes complicades. Els seus seguidors han manifestat la seva preocupació davant d’aquestes paraules, ja que no els agrada senti aquestes coses als 62 anys.
Cayetano Martínez de Irujo parla dels seus problemes econòmics
Cayetano Martínez de Irujo pertany a una de les sagues familiars més influents, la de la duquessa d’Alba. Això no ha estat sinònim de benestar econòmic, en el seu cas, ja que ell mateix ha acabat confessant públicament que ha estat “diverses vegades” a la ruïna. Sempre ha dit que la culpa la té l’estructura de despeses que té, per exemple a l’última entrevista que va concedir sobre el tema: “Estic aprenent a ser empresari sense diners. Amb diners heretats és relativament fàcil, el que és difícil és tirar endavant sense diners i demanant-lo als bancs”.
Tot el que va fer després de morir la seva mare va sortir-li “regular o malament directament” perquè, segons el seu diagnòstic, ell havia estat esportista d’elit i no estava preparat per tenir una empresa. Després de perdre-ho tot, ara requereix l’ajuda d’inversors i bancs.