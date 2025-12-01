Cayetano Martínez de Irujo ha pasado los días que debería haber dedicado al viaje de bodas con “un dolor inhumano”, tal como acaba de revelar él mismo en la primera entrevista que concede tras la boda. Poco antes de su matrimonio con Bárbara Mirjan, 33 años más joven que él, tuvo que pasar por quirófano porque tenía una hernia discal. La recuperación fue muy buena, pero días después recayó con unos dolores de espalda muy fuertes. La situación se complicó tanto, que ni siquiera habría podido ir a la misa en honor de su madre.

La revista ¡Hola! ha podido hablar con el aristócrata, que ha confirmado que lo ha pasado muy mal: «He tenido dolores inhumanos en la espalda por culpa de una infección y he pasado unos días terribles. Ya no es todo lo que he pasado a nivel físico, sino que psicológicamente me ha afectado bastante. Me han operado catorce veces en los últimos ocho años y ha sido muy duro. Mi viaje de bodas ha sido…«.

Necesita “unos días más” y “mucha tranquilidad” para poder volver a la normalidad, ha dicho. El problema de salud que tiene lo califica de “bastante grave” y asegura que aún está recuperándose porque sabe que todavía le quedan semanas complicadas. Sus seguidores han manifestado su preocupación ante estas palabras, ya que no les gusta oír estas cosas a los 62 años.

Cayetano Martínez de Irujo habla de sus problemas económicos

Cayetano Martínez de Irujo pertenece a una de las sagas familiares más influyentes, la de la duquesa de Alba. Esto no ha sido sinónimo de bienestar económico, en su caso, ya que él mismo ha terminado confesando públicamente que ha estado “varias veces” en la ruina. Siempre ha dicho que la culpa la tiene la estructura de gastos que tiene, por ejemplo, en la última entrevista que concedió sobre el tema: “Estoy aprendiendo a ser empresario sin dinero. Con dinero heredado es relativamente fácil, lo que es difícil es salir adelante sin dinero y pidiéndolo a los bancos”.

Todo lo que hizo después de morir su madre le salió “regular o mal directamente” porque, según su diagnóstico, él había sido deportista de élite y no estaba preparado para tener una empresa. Después de perderlo todo, ahora requiere la ayuda de inversores y bancos.