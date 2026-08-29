Starlite consolida el seu paper com a plataforma de la música internacional amb els ‘Premis Joventut’

La plataforma espanyola Starlite va aconseguir que l’esdeveniment Billboard Num. 1s sortís per primera vegada dels Estats Units el desembre del 2025 i ara serà el punt d’entrada a Europa dels Premis Joventut, dues fites que reflecteixen la seva estratègia d’atracció de grans marques i esdeveniments internacionals. Starlite ha aconseguit impulsar en menys d’un any dos esdeveniments de la música internacional que reflecteixen la seva evolució com a plataforma de connexió per a artistes, mitjans, indústria, marques i audiències.
El primer precedent es va produir el 15 de desembre de 2025, quan Billboard va triar Starlite per celebrar a Madrid el primer Billboard Num. 1s fora dels Estats Units i traslladar per primera vegada aquest format a un altre mercat. La cita es va plantejar com un concert amb múltiples actuacions en directe i va reunir més d’una dotzena d’artistes, entre ells Pablo Alborán, Ana Mena, Rozalem, Vanesa Martín, Omar Montes, Rosana, Chucho Valdés, Yami Safdie i Nil Moliner, davant de més de 5.000 assistents.
La rellevància de la col·laboració transcendia la mateixa celebració. El projecte formava part de l’expansió internacional del format i situava Starlite com a soci per a la primera sortida dels Estats Units.
L’aliança havia estat anunciada prèviament a Miami durant ‘Billboard Latin Music Week’, una de les principals trobades professionals organitzades al voltant de la indústria musical. Starlite esdevenia així el soci elegit per traslladar fora dels Estats Units un dels formats de la històrica capçalera musical.
Menys d’un any després, aquest precedent adquireix una nova dimensió amb els ‘Premis Joventut’, amb artistes confirmats com Marc Anthony, Camilo, Christian Nodal, Wisin, Iandel, Farruko, Elvis Crespo, Eladio Carrión, Quevedo, Morat, L’Orella de Van Gogh, Ana Mena, Ángela Agui, Silvestre Dangond i Juan Magán, a més de creadors com Lola Lolita, i Antonio Banderas
Precisament, Starlite Marbella acollirà el 3 de setembre la primera edició europea d’aquests guardons que, després de 23 anys de trajectòria a Amèrica, creuen per primer cop l’Atlàntic per celebrar la gala a Europa.
‘Premis Joventut’ és un dels grans esdeveniments de la música i l’entreteniment als Estats Units i Llatinoamèrica. Al llarg de la seva trajectòria, la plataforma ha reconegut artistes que posteriorment han aconseguit una projecció mundial, com Bad Bunny, Karol G, Maluma o J Balvin.
La seva elecció suposa el segon cas en menys d’un any en què una gran marca internacional vinculada a la música escull Starlite per protagonitzar un moviment inèdit a la seva trajectòria.
TelevisaUnivision, Starlite i RTVE participen en l’aliança per a la celebració i la difusió d’aquesta edició, que comptarà amb distribució internacional a través de l’ecosistema audiovisual i digital de TelevisaUnivision i amb presència televisiva a Espanya.
‘Billboard Num. 1s’ i ‘Premis Joventut’ mostren una mateixa evolució estratègica. L’activitat de Starlite ja no es limita a la producció i la celebració de concerts, sinó que incorpora la captació de formats internacionals, la generació de continguts i la connexió entre artistes, grans marques, indústria, mitjans i nous públics.
Pels artistes espanyols, aquesta capacitat pot obrir noves vies de projecció cap als Estats Units, Llatinoamèrica i altres mercats internacionals. Per als artistes procedents d’altres territoris, Starlite actua alhora com a plataforma d’entrada i posicionament a Espanya i Europa. Aquest és un model multidireccional que no respon a un únic mercat, gènere musical o procedència, sinó a una estratègia d’abast internacional.
L’arribada de ‘Premis Joventut’ suposa ara un nou pas en aquest procés. Després d’aconseguir que Billboard Num. 1s creués per primera vegada les fronteres dels Estats Units de la mà de Starlite, una altra gran marca internacional torna a triar la plataforma espanyola per desenvolupar una fita d’expansió exterior.
L’element comú dels dos esdeveniments és, per tant, Starlite que busca atraure i connectar artistes que busquen ampliar la seva projecció, impulsar marques internacionals interessades a desenvolupar nous mercats i també destinacions que volen atraure grans produccions i audiències internacionals.